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Constructeurs

Emmanuel Macron annonce l'investissement d'un milliard d'euros de Stellantis en France

Publié le 26 mai 2026

Par Catherine Leroy
2 min de lecture
Stellantis va investir un milliard d'euros en France dont une partie sera destinée à l'usine de Mulhouse, dans le Haut-Rhin. À la clé, le site pourrait accueillir la nouvelle plateforme STLA One du constructeur en vue de la production d'un futur modèle électrique et se voir confier les renouvellements des Peugeot 308 et 408, dont toutes les motorisations sont déjà assemblées sur place.
Stellantis Mulhouse investissement
Mulhouse devrait donc voir se confirmer l'attribution des renouvellements des e-308 et 308 SW mais aussi se voir confier l'assemblage d'un nouveau modèle électrique. ©Stellantis

Quand le chef de l’État grille la politesse sur les annonces d'investissement de Stellantis sur le sol français ! À l'occasion de la réunion à l'Élysée de "l'équipe de France de l'électrification" destinée à accélérer la transition électrique dans plusieurs secteurs industriels, Emmanuel Macron a annoncé l'investissement d'un milliard d'euros du constructeur pour le territoire. Avec un ciblage particulier pour le site de production de Mulhouse dans le Haut-Rhin.

 

"C’est un véritable avenir industriel que nous offrons à ce site de Mulhouse, a déclaré le chef de l’État. "Cela nous permet d’aborder avec confiance la montée en puissance de la production de véhicules électriques en France", a-t-il ajouté.

 

Cette annonce était particulièrement attendue par les 4 000 salariés du site alsacien. Mulhouse faisait en effet partie, avec Poissy, des rares usines françaises de Stellantis à ne pas avoir encore obtenu l’attribution d’un nouveau modèle. L’avenir industriel du site apparaissait donc incertain à moyen terme, alors que la production actuelle repose essentiellement sur les Peugeot 308 et 408, dans toutes les motorisations.

 

Mulhouse devrait donc voir se confirmer l'attribution des renouvellements de ces modèles, mais aussi se voir confier l'assemblage d'un nouveau modèle électrique qui devrait être basé sur la nouvelle plateforme STLA One, présentée dans le plan stratégique du constructeur.

 

Ce plan prévoit au global 60 lancements de véhicules et 60 milliards d’euros d’investissements sur cinq ans dans le monde.

 

Le ralentissement de l’activité ces derniers mois avait alimenté les inquiétudes. Le taux d'utilisation de cette usine, selon nos informations, atteindrait 60 % (sur une capacité de 200 000 unités), soit peu ou prou le même taux que pour le site de Poissy.

 

Pour l’heure, Stellantis reste toutefois très prudent sur le contenu précis du projet. Le constructeur rappelle qu’aucune communication officielle ne peut intervenir avant la consultation des partenaires sociaux. "Nous travaillons avec nos parties prenantes, en premier lieu les partenaires sociaux, sur l’avenir de nos usines, y compris celle de Mulhouse. Lorsqu’il y aura des annonces officielles, vous en serez informés immédiatement", a indiqué le groupe.

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