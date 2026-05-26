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Constructeurs

Leasing social 2026 : Stellantis dans les starting-blocks

Publié le 26 mai 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Alors que l'édition 2026 du leasing social débutera officiellement le 16 juillet prochain, Stellantis France est d'ores et déjà prêt. En plus des 14 modèles électriques neufs proposés, le constructeur met aussi en avant les VE d'occasion et tout son écosystème.
leasing social 2026 Stellantis
La Citroën ë-C3 sera disponible à partir de 94 euros par mois dans le cadre du leasing social 2026. ©Citroën/Adrien Cortesi

La saison 3 du leasing social va bientôt ouvrir. Et Stellantis France, leader en nombre de commandes lors des éditions 2024 et 2025, veut faire aussi bien en 2026.

 

Le groupe va proposer pas moins de 14 modèles dans le cadre de ce dispositif avec notamment une Citroën ë-C3 à partir de 94 euros par mois. Les précommandes seront ouvertes dès le 1er juin 2026.

 

Leasing social 2026 : les ultimes précisions

 

Le constructeur va même ouvrir une ligne téléphonique dédiée afin de renseigner au mieux les clients particuliers qui seraient un peu perdus sur les conditions d'obtention du leasing social. Free2move Charge va aussi être mis à contribution avec des remises pouvant atteindre 40 % sur les bornes de recharge.

 

Leasing social : le gouvernement ouvre la voie aux véhicules électriques d’occasion

 

Cette année, Stellantis France met aussi l'accent sur les véhicules électriques d'occasion disponibles dans son réseau Spoticar. Il donne un exemple : des Fiat 500e sont disponibles à partir de 99 euros par mois, avec un apport de 2 000 euros. L'enseigne VO accompagne toutes ses propositions d'un certificat de santé de la batterie (SOH).

 

Le constructeur va également jouer la carte des structures de services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD). Ainsi, les soignants à domicile se voient proposer une remise de 17 % sur une Peugeot e-208, en finition Allure.

 

La réforme des CEE est actée, les utilitaires produits en Europe raflent la mise

 

Les autres professionnels au sens large ne sont pas oubliés non plus. Stellantis rappelle aussi que les véhicules utilitaires électriques pourront bénéficier de primes CEE pouvant atteindre 9 850 euros à la suite de la récente modification des règles.

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