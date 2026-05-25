Leasing social : le gouvernement ouvre la voie aux véhicules électriques d’occasion

Le gouvernement a annoncé la mise en place de nouvelles mesures visant à faciliter l’accès des professionnels aux voitures électriques. À partir du 1er octobre 2026, les aides à domicile pourront notamment bénéficier d’un leasing social leur permettant d’acquérir un véhicule propre d’occasion à moindre coût.

Le nouveau dispositif du leasing social réservé aux aides à domicile devrait être strictement limité aux véhicules électriques d'occasion. ©AdobeStock-Pixavril

Alors que les prix du carburant s’envolent, le gouvernement continue de renforcer son arsenal de mesures visant à accélérer l’adoption des véhicules électriques. La troisième édition du leasing social, à destination des particuliers, débutera ainsi le 16 juillet 2026 et permettra de mettre à la route jusqu’à 50 000 voitures électriques.

Pour la première fois cette année, le dispositif sera d'ailleurs également étendu aux gros rouleurs professionnels, avec un quota de 50 000 véhicules électriques supplémentaires. Pour l’heure, les conditions d’obtention de ces véhicules n’ont pas encore été précisées.

Un leasing social du VO pour les aides à domicile

À moins d’un an de l’élection présidentielle de 2027, la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a annoncé, lors d’un point presse qui s’est tenu le jeudi 21 mai 2026, le lancement de deux nouvelles mesures visant à faciliter l’accès aux voitures électriques pour les aides à domicile.

Si leurs indemnités kilométriques vont être revues à la hausse, atteignant désormais 20 centimes par litre d’essence, ces professionnels de la santé bénéficieront aussi d’un leasing social qui leur est spécifique. Accessible à partir du 1er octobre 2026, ce nouveau dispositif leur permettra d’acquérir un véhicule électrique à moindre coût.

"La dépense en carburant représente environ 20 % des revenus des aides à domicile. Mais avec la flambée des prix à la pompe, cette charge pèse de plus en plus lourd sur ces professionnels, qui assurent la prise en charge à domicile des personnes les plus vulnérables", a déclaré Stéphanie Rist.

La ministre de la Santé a précisé que ce dispositif permettra aux aides à domicile de se procurer une voiture électrique, du type Renault Zoe, à partir de 50 euros par mois et sans apport, et jusqu’à 100 euros par mois pour un modèle comme la Peugeot e-208. "Notre objectif est de créer une flotte de 30 000 véhicules pour ces professionnels", a-t-elle ajouté.

Selon une source proche du dossier, ce leasing social réservé aux aides à domicile devrait, en revanche, se limiter aux véhicules électriques d’occasion. Les modèles issus de la première édition du leasing social, qui feront leur retour en concession à partir de début 2027, pourraient ainsi être réintégrés dans le circuit.

Alors que les finances publiques sont sous tension, ce leasing social étendu aux voitures électriques d'occasion pourrait être un bon moyen pour l'État d'écouler les retours de la première saison du leasing et de garder la main sur le cycle de vie des véhicules. Le gouvernement pourrait même envisager, à terme, d'élargir le nouveau dispositif à l'ensemble des particuliers.