Leasing social 2026 : les aides pourront atteindre 9 500 euros

Les contours de l’édition 2026 du leasing social se dessinent peu à peu. Dans une interview accordée à Ouest-France, Maud Bregeon, ministre déléguée à l’Énergie, a indiqué que le top départ serait donné au mois de juillet, et non pas en juin comme initialement annoncé par le Premier ministre Sébastien Lecornu.

Ce léger décalage temporel laissera un peu plus de temps aux constructeurs de se familiariser avec les nouvelles règles du jeu. Toutes ne sont pas encore connues, mais on sait d’ores et déjà que l’enveloppe globale allouée à l’opération atteindra 401 millions d’euros, contre 369 millions en 2025.

De 6 500 à 9 500 euros d'aide

Cette revalorisation se traduira par des aides CEE plus importantes. Maud Bregeon prévient que l’aide sera de 6 500 euros pour les voitures électriques écoscorées, et que des bonus viendront s’ajouter sous certaines conditions.

"L’aide grimpe à 7 000 euros pour les voitures électriques dont le moteur est fabriqué en Europe, à 9 000 euros pour celles dont la batterie est fabriquée en Europe et à 9 500 euros si elles cumulent ces deux critères", annonce la ministre.

Maud Bregeon confirme par ailleurs que 50 000 voitures seront financées, comme les années précédentes, ajoutant que l’édition 2026 concernera les personnes gagnant moins de 2 200 euros par mois en moyenne. "Soit un ménage sur deux", précise-t-elle. Dernière information fournie par la ministre, les loyers restant à charge pour les bénéficiaires seront compris entre 100 et 200 euros.