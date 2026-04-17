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Leasing social 2026 : l’enveloppe portée à 401 millions d’euros

Publié le 17 avril 2026

Par Damien Chalon
2 min de lecture
Les contours de l’édition 2026 du leasing social commencent à se dessiner avec la publication d’un arrêté fixant un premier cadre. L’objectif reste de financer 50 000 véhicules avec une enveloppe CEE portée à 401 millions d’euros.
leasing social 2026
Une enveloppe de 401 millions d'euros est prévue pour le leasing social 2026. ©AdobeStock-Generative AI

Le Premier ministre Sébastien Lecornu, lors de son récent discours sur le plan d’électrification, a indiqué que l’édition 2026 du leasing social débuterait dès le mois de juin. L’objectif, comme les deux années précédentes, est de financer 50 000 mises à la route de voitures électriques pour le compte des ménages les plus modestes.

 

Leasing social : un vrai gain pour les ménages modestes

 

Pour cette troisième édition, le gouvernement a décidé d’augmenter la mise avec une enveloppe globale portée à 401 millions d’euros, contre 369 millions en 2025. Ce montant a été inscrit dans l’arrêté du 14 avril 2026 fixant le cadre général du dispositif.

 

Rappelons que les fonds n’émanent pas d’un budget ministériel. Le leasing social est financé, depuis l’an dernier, par les certificats d’économies d’énergies, les CEE. Le gouvernement fixe néanmoins les règles du jeu et s’en remet à l’Ademe pour l’orchestration.

 

Ouverture aux électriques d'occasion ?

 

Toujours à propos de l’arrêté, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2031, il est confirmé que le programme Pro-Inno-86, nom de code du leasing social, doit servir à "soutenir financièrement la location d'au moins 50 000 voitures particulières électriques à destination des ménages modestes".

 

Il est par ailleurs prévu que ce soutien financier ne soit pas cumulable avec les incitations financières versées via les CEE et les fiches d'opérations standardisées TRA-EQ-114 et TRA-EQ-117.

 

Le leasing social dope les immatriculations de voitures électriques

 

D’autres informations restent à confirmer. Selon Contexte, le leasing social pourrait être assorti d’un critère de préférence européenne. Il n’est en outre pas exclu que le dispositif soit élargi aux voitures électriques d’occasion.

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