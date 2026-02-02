Le leasing social dope les immatriculations de voitures électriques

Les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 52,2 % en janvier 2026, pour atteindre 30 307 unités. Avec une part de marché record de 28,3 %, l’électrique est donc la motorisation la plus plébiscitée par les Français en ce début d’année. Une dynamique néanmoins portée par les livraisons de la deuxième édition du leasing social.

En janvier 2026, l'électrique est l'énergie la plus choisie par les Français. ©AdobeStock-hcast

Avec un total de 107 157 véhicules immatriculés, le marché automobile français a débuté l’année 2026 dans le rouge, affichant un recul de 6,55 % en l’espace d’un an. Dans ce contexte morose, les ventes de voitures électriques ont bondi de 52,2 %, pour atteindre un total de 30 307 unités.

Selon AAA Data, l’électrique affiche ainsi une part de marché inédite de 28,3 %, faisant d’elle la motorisation la plus plébiscitée par les Français en ce début d’année. Une dynamique qu’il convient néanmoins de nuancer. Car cette forte progression s’explique avant tout par les livraisons de véhicules commandés dans le cadre de la deuxième édition du leasing social.

Sans surprise, Renault est une nouvelle fois la marque qui commercialise le plus de voitures électriques en France (7 864 exemplaires ; +66,9 %). Le constructeur au losange possède en effet une part de marché de 25,9 % sur cette énergie. Autrement dit, plus d’une voiture électrique sur quatre vendue dans l’Hexagone est une Renault. Par ailleurs, Renault a réalisé 36,7 % de ses ventes en électrique en janvier 2026.

Peugeot (4 219 ex. ; +52,3 %) et Citroën (2 506 ex. ; +40,8 %) viennent ensuite compléter le podium des marques ayant vendu le plus de modèles 100 % électriques sur ce premier mois de l’année 2026.

Seul le microhybride résiste au déclin du marché

Si on enlève les ventes de véhicules 100 % électriques et celles des microhybrides (26 492 ex. ; +9 %), toutes les autres énergies sont dans le rouge en janvier 2026. À commencer par le full hybrid, qui a vu ses immatriculations reculer de 7,3 % en ce début d’année, à 23 559 unités.

Les ventes de véhicules essence ont quant à elles pratiquement été divisées par deux (-48,9 %) en l’espace d’un an, puisque cette technologie ne représente désormais que 14,3 % du marché, avec seulement 15 326 mises à la route. Les ventes de voitures roulant au diesel continuent également de dégringoler (-49,1 %). Seuls 2 521 véhicules diesel se sont ainsi écoulés sur ce premier mois de l’année, soit à peine 2,4 % du marché.

Les véhicules hybrides rechargeables ont quant à eux vu leurs ventes chuter de 0,7 %, pour atteindre 4 811 unités. De son côté, le GPL recule également de 24,5 %, pour atteindre 2 658 unités vendues. Avec 2,5 % du mix des ventes, cette technologie possède une singularité, puisque seul le groupe Renault la propose sur le marché français.

Les volumes de vente des REEV (ou véhicules à prolongateur d’autonomie) ne parviennent toujours pas à décoller, avec à peine 756 livraisons enregistrées (-5 %). Enfin, le superéthanol est l’énergie qui affiche la plus grande régression en janvier 2026, avec une chute de 59,5 % (374 ex.).

Ventes VP par énergie en janvier 2026 en France