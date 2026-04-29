Les livraisons d’utilitaires électriques progressent en Europe

Publié le 29 avril 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 3 min de lecture

Au premier trimestre 2026, les immatriculations de véhicules utilitaires ont progressé de 2,3 % en Europe, à 360 648 unités, selon l'association des constructeurs (ACEA). Encore marginales, les ventes de versions 100 % électriques ont tout de même bondi de 42 % en un an, représentant désormais 12 % du marché.

Si les ventes de véhicules utilitaires électriques progressent de 42 % (43 441 unités) en Europe au premier trimestre 2026, elles ne représentent encore que 12 % du marché. ©Stellantis

Le marché européen des véhicules utilitaires légers (VUL) reprend des couleurs au premier trimestre 2026. Selon les chiffres de l'association des constructeurs européens (ACEA), les immatriculations de VUL ont en effet augmenté de 2,3 %, pour atteindre 360 648 unités. À titre de comparaison, il s’était écoulé 352 410 exemplaires un an plus tôt. Les grands perdants des nouveaux CEE appliqués aux utilitaires légers Parmi les pays majeurs de l’Union européenne, l’Espagne est celui qui a enregistré la plus la forte hausse (+ 13 % ; 48 176 exemplaires), devant la France (+ 3,7 % ; 88 609 ex.). À l'inverse, l’Allemagne a vu ses immatriculations de VUL baisser (-9 % ; 57 886 ex.), au même titre que l’Italie (-1,7 % ; 46 883 ex.) Bond des VUL électriques Sans surprise, le diesel est resté le carburant privilégié des acheteurs d’utilitaires légers neufs dans l'Union européenne au premier trimestre 2026. Cependant, on relève tout de même un léger repli des immatriculations pour cette énergie. Les mises à la route des VUL roulant au diesel ont en effet diminué de 0,8 %, pour atteindre 288 484 unités, soit une part de marché de 80 %, contre 82,5 % un an auparavant. Les modèles essence ont également reculé de 27,1 % en volume sur un an (13 267 ex.), représentant désormais 3,7 % du marché. Grâce à une offre de véhicules plus fournie, les immatriculations de fourgonnettes hybrides ont quant à elles progressé de 42,1 % sur les trois premiers mois de l’année 2026. Avec 12 636 livraisons, leur part de marché se limite encore à seulement 3,5 % dans les ventes totales. Vers un écoscore pour les utilitaires électriques, condition d’accès aux nouveaux CEE Enfin, si les véhicules utilitaires totalement électriques ont vu leurs mises à la route bondir de 42 %, à 43 441 unités, ils ne détiennent encore que 12 % du marché, contre 8,7 % un an plus tôt. La France est d’ailleurs de loin le pays de l’UE qui en a le plus immatriculés au premier trimestre 2026, avec 11 167 exemplaires (+ 35 %).

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