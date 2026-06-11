Essai Renault 4 Plein Sud : ensoleiller l'électrique

Pour fêter sa première année de commercialisation, la Renault 4 s'offre une version découvrable baptisée Plein Sud. Une proposition assez unique sur le marché des B-SUV électriques.

La Renault 4 Plein Sud est facturée 1 800 euros de plus que la version classique. ©Renault/Thomas Antoine/CetadiProd

Pour fêter le premier anniversaire de la R4, qui a été lancée le 12 juin 2025 en France, Renault lui a offert une nouvelle variante : la Plein Sud, avec un toit en toile qui la transforme en découvrable.

Une première pour la petite Renault ? Presque, car en 1974 il y avait eu une découvrable pour les versions export. Mais la R4 a souvent enlevé le haut avec, par exemple, la Plein Air en 1969, la Rodeo (une R4 recarrossée) en 1970 ou encore la JP4 en 1985. D'ailleurs Renault a rendu hommage, durant Roland Garros, à cette dernière avec le JP4X4 Concept.

La R4 s'adjuge 30 % du B-SUV à particulier

Mais revenons sur la R4 actuelle. Durant sa première année de commercialisation, elle a totalisé 11 283 immatriculations, dont 4 525 unités sur les cinq premiers mois de l'année 2026. "Nous voudrions toujours en faire plus", explique Guillaume Sicard, directeur général de Renault France, tout en soulignant une performance déjà notable.

En effet, la R4 s'adjuge actuellement 8 % du segment B électrique et même 21 % sur le B-SUV électrique. Si l'on limite le périmètre au canal des particuliers, "elle capte près de 30 % de ce marché, loin devant ses concurrentes" ajoute Guillaume Sicard.

Rappelons qu'après cinq mois d'activité en 2026, le segment B, toutes énergies confondues, représente 45,6 % des immatriculations en France, dont 18,1 % pour les B-SUV. Et parmi ces derniers, seulement 11 % étaient 100 % électriques.

Mais l'électrification de ce marché B-SUV va crescendo puisque les modèles à batterie représentaient seulement 4 % en 2024 et 7 % en 2025.

Pour donner son plein potentiel, la R4, et d'une manière générale les B-SUV, auraient besoin d'un peu plus d'autonomie car souvent ils peuvent être la seule voiture du foyer et cela demande un peu de réassurance sur ce sujet. Mais revenons sur cette R4 Plein Sud.

392 km d'autonomie

Pensée dès le début du programme avec ce toit en toile de près d'un mètre carré, avec une longueur de 92 cm et une largeur de 80 cm, la R4 Plein Sud est une proposition quasi unique sur le marché. Les cabriolets et les découvrables relativement accessibles ont disparu des catalogues.

En une petite dizaine de secondes, jusqu'à 90 km/h, le toit en toile se replie vers l'arrière pour baigner l'habitacle de lumière. Une sorte de toit panoramique mais avec des sensations en plus, même si l'air est bien guidé pour éviter les turbulences dans l'habitacle.

Le système, fourni par Webasto, ajoute seulement 19 kg sur la balance (1 481 kg) grâce à l'utilisation de composites à la place d'éléments en métal et malgré le besoin de renforts sur la partie haute de la structure. Des modifications qui n'ont finalement que peu d'influence sur les caractéristiques du modèle.

La légère hausse du SCx, passant de 0,762 à 0,778, explique la perte de 1,8 % d'autonomie par rapport à la R4 normale selon le cycle WLTP. Ainsi, la Plein Sud affiche un rayon d'action de 392 km, soit 7 km de moins.

Cette variation est naturellement différente selon la vitesse, avec 3 à 7 % de perdus entre 60 et 100 km/h et environ 10 % à plus de 100 km/h.

Le constructeur annonce une consommation mixte WLTP de 15,8 kWh. Durant notre prise en main, sur un parcours périurbain très favorable (avec de faibles vitesses), nous avons même réussi à atteindre 12,9 kWh.

Les autres caractéristiques restent inchangées avec un 0 à 100 km/h en 8,2 s ou encore une vitesse maxi limitée à 150 km/h. De la même manière cette R4 conserve son confort et son habitabilité. Les équipements, les Adas ou encore la connectivité et les services Google sont toujours au rendez-vous.

La toile à deux couches offre un très bon confort acoustique. Les ingénieurs ont naturellement travaillé sur le sujet et mesuré son impact. Sur autoroute à 130 km/h, la différence de bruit d'air est de 4 %.

1 800 euros de plus pour la découvrable

La gamme se veut simple avec les finitions Techno et Iconic et le moteur de 150 ch (110 kW et 245 Nm de couple) associé à la batterie de 52 kWh (autonomie confort) qui est par ailleurs choisie par 90 % des clients sur le reste de la gamme.

Un accu qui accepte seulement 100 kW en recharge rapide DC, ce qui est synonyme de 30 minutes de branchement pour passer de 15 à 80 %. Le modèle embarque un chargeur AC de 11 kW bidirectionnel.

Cette R4 Plein Sud demande 1 800 euros de plus. Les tarifs sont donc compris entre 37 290 et 39 290 euros (hors bonus).

Et pour continuer à faire vivre cette gamme, Renault a d'ores et déjà annoncé les premières livraisons de la version Roland Garros cet automne. Plus tard, il y aura aussi une autre entrée de gamme avec une batterie LFP.

En attendant la montée en puissance de la Plein Sud, pour l'heure les clients choisissent majoritairement (45 %) la finition Techno et la peinture biton (45 %). L'option Extended Grip de motricité renforcée fait partie de 21 % des commandes.