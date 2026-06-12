Chery France muscle sa direction pour soutenir son développement commercial 

Tandis que le groupe Chery poursuit son développement et son déploiement commercial en France, la filiale française du constructeur chinois se structure au niveau de ses cadres. Une équipe organisée par Lionel French Keogh, directeur opérationnel du groupe en France depuis le 2 mars 2026, visant à couvrir "l’ensemble des piliers stratégiques" du groupe dans l’Hexagone dans les domaines de l’après-vente, des ventes corporate et du développement réseau.

"Notre ambition en France est claire : construire un projet durable, crédible et pleinement ancré localement. Nous avons constitué une équipe de spécialistes, chacun expert dans son domaine, tous profondément enracinés dans la réalité du marché automobile français. Le groupe Chery arrive en France pour s'installer durablement", précise Lionel French Keogh.

"Les nominations de Guillaume Dirrig, Marc Jenniches et Cédric Gohel consolident la constitution de l'équipe de direction du groupe. Leur expertise du marché français ainsi que leur capacité à structurer une croissance rentable renforcent notre engagement de long terme sur le territoire français", s’enthousiasme dans un communiqué Hanbang Yu, directeur général du groupe Chery en France.

Guillaume Dirrig, nommé à la direction de l’après-vente

Pour encadrer et piloter l’après-vente, la filiale du groupe Chery en France a nommé Guillaume Dirrig. Ce dernier travaille dans le secteur automobile depuis près de 40 ans. Après un diplôme obtenu à l’École de Commerce de Brest, Guillaume Dirrig a démarré sa carrière chez Ford en 1990 en exerçant des fonctions dans l’après-vente, la vente et le développement réseau.

En 2007, il quitte la marque américaine pour diriger le développement du réseau de Nissan France avant de prendre la direction de l’après-vente et du service de la marque nippone de 2009 à 2014. Par la suite, il travaille à la direction de la performance commerciale de Nissan Europe puis à la direction des ventes de Nissan West Europe à partir de 2022.

Marc Jenniches, responsable des ventes corporate et remarketing

Marc Jenniches a consacré près de 30 ans de sa carrière au sein de Ford France. Après un diplôme à Kedge Business School, il rejoint la marque américaine en France en 1995. Spécialisé dans le BtoB automobile, il a été directeur marketing de Ford Crédit avant de prendre les fonctions de directeur des ventes et du marketing puis de directeur des ventes de véhicules utilitaires, avant d’être nommé directeur de Ford Entreprise et membre du comité de direction de Ford France en 2021. Il change ainsi de constructeur afin de lancer l’activité vente aux sociétés et remarketing du groupe Chery.

Cédric Gohel, responsable du développement du réseau

De son côté, Cédric Gohel est chargé de développer le réseau et les marques du groupe en France. Pour rappel, le constructeur chinois vise 130 points de vente actifs pour Omoda et Jaecoo et 90 distributeurs de la marque Chery en France d’ici fin 2026. Il a travaillé pendant 20 ans dans l’automobile avec des fonctions dans le marketing, les ventes et le développement réseau pour le compte de Toyota et Hyundai France. Cédric Gohel a notamment occupé le poste de manager régional des ventes et responsable du développement commercial auprès de la marque sud coréenne.