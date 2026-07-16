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Nextlane recrute Magnus Lindholm comme directeur financier

Publié le 16 juillet 2026

Par Gredy Raffin
< 1 min de lecture
L'éditeur de solutions digitales pour les distributeurs automobiles vient d'annoncer l'arrivée de Magnus Lindholm à la direction des finances. Nextlane a vu en lui un profil expérimenté capable d'accompagner la prochaine phase de croissance et de transformation de l’entreprise.
Magnus Lindholm Nextlane
Magnus Lindholm devient directeur financier de Nextlane. ©DR

Nextlane tient son nouveau directeur financier. L'éditeur de DMS et de solutions digitales pour les distributeurs automobiles a annoncé, le 15 juillet 2026, avoir recruté Magnus Lindholm.

 

Riche de deux décennies de carrière, Magnus Lindholm fait valoir une solide expérience dans la finance et la direction d'entreprises internationales spécialisées dans les logiciels. Il travaillera en prise directe avec Hartmut Wagner, le directeur général de Nextlane.

 

Auparavant, il a été directeur général et directeur financier de Qmatic, puis directeur financier d'Hoist Group. Ensuite, IFS lui a confié tour à tour les rôles de directeur financier en Europe et dans les pays nordiques.

 

Nextlane va supprimer 20 % de ses emplois en France

 

Magnus Lindholm pilotera l’organisation financière mondiale de Nextlane. Son arrivée coïncide avec l'entrée dans une nouvelle phase pour l'éditeur de DMS. L'avènement de l'intelligence artificielle et de nouveaux modèles économiques exigent un accompagnement spécifique.

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