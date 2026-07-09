Seat et Cupra France : Adel Zerrouk succède à Pedro Fondevilla

Seat et Cupra France changent de dirigeant. À compter du 7 septembre 2026, Adel Zerrouk prendra la direction générale des deux marques au sein de Volkswagen Group France. Il succédera à Pedro Fondevilla, qui a choisi de quitter le groupe Seat après dix-huit années de carrière pour poursuivre un nouveau projet professionnel.

Le nouveau directeur général connaît déjà bien l'univers des deux marques et sa nomination intervient moins de deux semaines après son arrivée à la direction commerciale France. Fort de plus de vingt ans d'expérience dans l'automobile, Adel Zerrouk a débuté sa carrière chez Sovac SPA en Algérie sur la marque Seat en 2006. Après un passage chez Peugeot Algérie comme directeur commerce et marketing, puis chez Stellantis où il était responsable de zone pour le marché marocain, il a rejoint en 2020 la Centrale automobile chérifienne pour prendre la direction des marques Seat et Cupra au Maroc.

Adel Zerrouk s'est dit "très honoré" de prendre la tête de deux marques qu'il connaît "depuis plusieurs années" et sur lesquelles il entend poursuivre "la belle dynamique engagée par Pedro Fondevilla", notamment avec le lancement récent de la Cupra Raval.

Cette nomination intervient alors que la France constitue l'un des principaux marchés européens de Cupra. "La France est l'un des marchés les plus stratégiques de Cupra et jouera un rôle clé dans notre croissance et notre transition vers l'électrification", souligne Sven Schuwirth, vice-président exécutif chargé des ventes et du marketing de Seat S.A. Il estime qu'Adel Zerrouk dispose de "la connaissance approfondie des marques" et de "la solide expérience en matière de leadership" nécessaires pour poursuivre le développement des deux marques sur le marché français.