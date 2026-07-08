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Constructeurs

Zeekr France complète son équipe avec Cédric Coléno au marketing produit

Publié le 8 juillet 2026

Par Damien Chalon
< 1 min de lecture
Cédric Coléno rejoint Zeekr France en tant que directeur marketing produit. À ce titre, il aura la responsabilité du positionnement des véhicules, de la structuration des gammes, de la stratégie de prix et des lancements de produits sur le territoire.
Cédric coléno Zeekr France
Cédric Coléno rejoint Zeekr France. ©Zeekr

La série de nominations se poursuit chez Zeekr France. La recrue du jour se nomme Cédric Coléno. Il rejoint le constructeur chinois en qualité de directeur marketing produit.

 

Sa mission consistera à piloter l’ensemble de la stratégie marketing produit sur le marché français. Cela englobe le positionnement des véhicules, la structuration des gammes, la stratégie de prix et le déploiement des lancements de produits sur le territoire.

 

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Le tout en lien avec les équipes de Zeekr Europe "afin d’assurer l’alignement des stratégies produit et des activations marchés au niveau régional", précise le constructeur.

 

Cédric Coléno officiait depuis plus de 20 ans pour Nissan et Infiniti, en France et à l’international. Il était dernièrement en charge des opérations commerciales auprès des importateurs pour le compte de Nissan Automotive Europe.

 

"L’arrivée de Cédric Coléno renforce notre expertise en marketing produit en France, souligne Rémy Aybaly, directeur de Zeekr France. Son expérience et sa vision du marché seront des atouts majeurs pour soutenir notre développement et accompagner la montée en puissance de la marque."

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