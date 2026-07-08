Zeekr France complète son équipe avec Cédric Coléno au marketing produit

La série de nominations se poursuit chez Zeekr France. La recrue du jour se nomme Cédric Coléno. Il rejoint le constructeur chinois en qualité de directeur marketing produit.

Sa mission consistera à piloter l’ensemble de la stratégie marketing produit sur le marché français. Cela englobe le positionnement des véhicules, la structuration des gammes, la stratégie de prix et le déploiement des lancements de produits sur le territoire.

Le tout en lien avec les équipes de Zeekr Europe "afin d’assurer l’alignement des stratégies produit et des activations marchés au niveau régional", précise le constructeur.

Cédric Coléno officiait depuis plus de 20 ans pour Nissan et Infiniti, en France et à l’international. Il était dernièrement en charge des opérations commerciales auprès des importateurs pour le compte de Nissan Automotive Europe.

"L’arrivée de Cédric Coléno renforce notre expertise en marketing produit en France, souligne Rémy Aybaly, directeur de Zeekr France. Son expérience et sa vision du marché seront des atouts majeurs pour soutenir notre développement et accompagner la montée en puissance de la marque."