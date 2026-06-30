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Constructeurs

Quitterie de Pelleport devient secrétaire générale du groupe Renault

Publié le 30 juin 2026

Par Christophe Jaussaud
3 min de lecture
Dans la foulée du plan futuREady, le groupe Renault annonce plusieurs nominations, dont celle de Quitterie de Pelleport au poste de secrétaire générale. Sandra Gomez et François Lavernos sont également promus dans cette nouvelle organisation.
Fin de droit photo : 30/04/2031
Quitterie de Pelleport est nommée directrice générale du groupe Renault. ©Renault / Marie Flament / Fisheye Manufacture

Le groupe Renault poursuit sa réorganisation et François Provost s'entoure d'une garde rapprochée pour que l'exécution du plan stratégique soit la plus efficace possible.

 

"Quatre mois après le lancement de notre plan futuREady, nous poursuivons la transformation de Renault Group avec un focus clair sur la simplification et la vitesse d'exécution", explique François Provost, le directeur général du constructeur, dans un communiqué.

 

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Cela se traduit notamment par la création du poste de secrétaire générale confié à Quitterie de Pelleport, à partir du 1er juillet 2026.

 

"J'ai toute confiance en Quitterie pour porter cette fonction stratégique. Nous simplifions par ailleurs le périmètre produit, programmes et stratégie pour accélérer le renforcement de nos gammes de véhicules et de nos technologies" ajoute encore le patron de Renault.

 

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Ainsi, Quitterie de Pelleport aura la main sur la direction juridique, la direction de l'audit, des risques, de l'éthique et de la conformité, la direction de la prévention et de la protection, la direction du développement durable, ainsi que la direction des partenariats stratégiques, les activités de défense, et les activités d'économie circulaire, The Future Is Neutral.

 

Quitterie de Pelleport a débuté sa carrière en 2000 au sein de cabinets d'avocats à Paris (Kramer Levin Naftalis & Frankel puis DLA Piper). Après plus de sept ans passés en cabinet, elle rejoint Rhodia en 2008 comme juriste fusions & acquisitions. Elle est nommée en 2010 directrice juridique de la zone Asie-Pacifique, basée à Shanghai.

 

Après la fusion entre Rhodia et Solvay, elle rejoint la Belgique en 2014, devenant successivement directrice juridique adjointe, puis directrice juridique groupe en 2017, également en charge de la compliance et du M&A. Depuis février 2021, elle est chief legal officer, secrétaire du conseil d'administration et membre du comex de Renault Group.

 

Sandra Gomez, directrice produits et planning

 

De plus, d'autres mouvements ont été annoncés par Renault. Ainsi, Sandra Gomez a été nommée au poste de chief product & program officer. Avec Saad Khaled, chief strategy officer, elle reportera "à François Provost qui supervisera ainsi directement la stratégie et le plan produit de futuREady 36 nouveaux modèles d'ici 2030 avec les CEO des marques", indique le constructeur.

 

Le produit reste au cœur du plan du groupe Renault

 

Enfin, François Lavernos devient chief information & digital officer et lui aussi reporte à François Provost. Il succède à Frédéric Vincent, "qui quitte le groupe pour se consacrer à des projets personnels", ajoute Renault.

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