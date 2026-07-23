Renault progresse en Europe comme à l'international

Renault est en forme. Sur le premier semestre 2026, les ventes de la marque ont progressé de 2,6 % pour atteindre 829 518 unités (VP + VU). Géographiquement, cette hausse est assez homogène puisque la marque augmente de 2,6 % en Europe et de 2,8 % à l'international.

"En Europe, nous avons été portés par les ventes de la Scandinavie, du Royaume-Uni et de l'Allemagne, a indiqué Ivan Segal, directeur des ventes et opérations monde chez Renault, lors de la présentation des résultats. Une progression qui n'est pas liée au hasard puisque le constructeur a décidé de monter en puissance sur ces marchés dans le cadre de son plan futuREady 2030. Nous avons progressé de 14 % dans ces pays, bien accompagnés par la demande sur l'électrique qui a progressé de 81 %."

Sur le segment des voitures électriques, Renault détient 6,5 % de part de marché en Europe, la R5 trônant à la première place des électriques du segment B, tandis que la Renault 4 se positionne à la première place sur le segment B-SUV à particulier. "Nous progressons de 63,2 % alors que le marché européen avance de 34,22 %", souligne Ivan Segal.

Renault a également salué ses bonnes performances sur le canal des particuliers en Europe, canal le plus rentable, et sur la pénétration de ses offres de financement. Sur le périmètre G5 (France, Allemagne, Espagne, Italie et Royaume-Uni), la marque détient une part de marché de 6,9 % (+0,4 point) tandis que le taux de pénétration est de 42,6 %, en progression de 2,1 %.

La marque se félicite également de la moyenne de la valeur résiduelle de ses véhicules, à 53,4 %, soit une progression de cinq points par rapport à ses concurrents directs. Enfin, autre source de rentabilité, la part stable du segment C et D, qui représente 37,4 % des ventes de Renault, toujours en Europe.

Sur le marché de l'utilitaire, Renault affiche aussi des résultats solides. Avec 135 700 unités, la marque se positionne sur la deuxième marche du podium en Europe, en progression de 11,7 %. Elle détient une part de marché de 14,3 %, tandis que le Master est numéro un des ventes sur son segment. "Nous allons poursuivre nos efforts sur ce marché avec notre nouveau label de transformation de carrosserie Converted by Renault et développer l'électrique, a expliqué Ivan Segal, même s'il a reconnu que le marché de l'électrique était encore balbutiant. Mais nous devons y être dès le début, car il sera beaucoup plus difficile de prendre des parts de marché lorsqu'il se développera."

À l'international, la marque est également très satisfaite des résultats. "Nous avons immatriculé 296 000 véhicules, a présenté Ivan Segal. Avec 74 129 unités (+25,7 %) et 63 861 unités (+5,3 %), la Turquie et le Brésil sont respectivement les deuxième et troisième marchés les plus importants de Renault, derrière la France."

Pour le second semestre de cette année, Renault compte poursuivre cette dynamique en s'appuyant sur la Twingo E-Tech, la Renault 4 E-Tech Plein Sud, l'ouverture des commandes du restylage de la Megane E-Tech et du nouveau Trafic E-Tech, qui sera présenté à l'automne prochain, sans oublier le déploiement de la Clio VI lancée l'année dernière. À l'international, le lancement du pick-up Niagara sur les marchés sud-américains permettra à la marque d'asseoir sa présence dans cette région stratégique.