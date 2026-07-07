Ford envisage son futur Transit sur la base du Renault Master

Le 18 mai 2026, Ford présentait sa stratégie pour revenir au premier plan sur la scène européenne. Le constructeur américain s’appuiera, selon nos informations, sur Renault pour concevoir les futures Fiesta et Puma 100 % électriques.

La première arrivera dans les concessions début 2028 et sera produite à Douai (59) aux côtés des Alpine A290, R5 et Nissan Micra. Au second semestre 2028 suivra le SUV urbain qui fera chaîne commune avec la R4 à Maubeuge (59).

Le partenariat avec Renault concerne aussi les véhicules utilitaires mais sans plus de précisions. Le Journal de l’Automobile vous révèle ce qui se trame en coulisses.

De la lettre d’intention au protocole d’accord

En décembre 2025, les deux constructeurs avaient signé une lettre d'intention (LOI) portant sur une coopération dans le domaine des véhicules utilitaires légers en Europe. Dans ce cadre, "les partenaires exploreront la possibilité de développer et de fabriquer ensemble certains VUL", selon Ford et Renault.

D’après plusieurs de nos sources, leur coopération se précise puisqu’au cours du mois de mai, les deux constructeurs ont signé un MoU (Memorandum of understanding), ou protocole d'accord. Ce document officiel sert de première étape formalisée dans un partenariat ou une collaboration, permettant de clarifier les objectifs, les rôles et les responsabilités avant la conclusion d’un contrat formel.

Le MoU en question concerne le développement du futur Ford Transit et d’un petit véhicule utilitaire pour les deux marques. Au grand dam de la marque au losange, le constructeur américain ne prendra pas part à l’aventure Flexivan puisqu’il a annoncé la commercialisation en mars 2026 du Transit City, issu de la coentreprise avec le chinois Jiangling Motors Corporation.

La base du Renault Master pour le Ford Transit 5

Bien que mise à jour à plusieurs reprises, la base technique de l’actuel Ford Transit remonte tout de même à 2013. Petit détail qui a son importance, la génération actuelle a la particularité d’avoir une vocation mondiale. Ce ne sera pas le cas pour la suivante puisque les versions américaine et européenne seront différentes.

Par conséquent, Ford Otosan (JV entre Ford et le turc Koç Holding) cherche un partenaire pour concevoir la cinquième génération. De son côté, Renault serait ravi d’améliorer l’amortissement du programme XDD (Master) qui a coûté la bagatelle de 1,3 milliard d’euros, selon des sources internes.

Et pour cause, outre les coûts de conception, le français a dû investir dans de nouveaux outillages pour produire son grand utilitaire. Une évolution majeure qui explique la difficile montée en cadence de l’usine de Batilly (54) durant les six premiers mois de commercialisation.

Dans une logique de gains d’échelle, Ford devrait reprendre la plateforme, la structure et l’architecture électronique du Master qui a l’avantage de couvrir l’ensemble des besoins du marché (traction, propulsion, fourgon, plancher-cabine…). Les designers de Ford se chargeront de personnaliser le style avant du futur Transit qui sera produit sans surprise chez Ford Otosan en Turquie. Les deux constructeurs mettront à profit les prochains mois pour étudier la faisabilité du projet avant que Ford entérine, ou pas, un accord définitif.

Renault orphelin de l’Express Van

Un prêté pour un rendu, voilà comment peut être qualifié le deal entre Ford et Renault. Le constructeur au losange cherche à compléter sa gamme d’un utilitaire plus compact et surtout moins cher que le Kangoo Van (à partir de 24 600 euros HT, 4,49 m de long).

Un rôle que tenait l’Express Van (4,39 m de long) de 2021 jusqu’à sa fin de production en juillet 2024. Le 7 juillet exactement, date à laquelle est entré en vigueur le règlement GSR2 et sa kyrielle d’aides à la conduite obligatoires.

D’après nos sources proches du dossier, le constructeur avait chiffré une possible mise en conformité pour finalement renoncer au projet. En parallèle, Renault travaillait aussi sur la version fourgonnette de la R4, mais la plateforme CMF EV (rebaptisée RGEV Small en 2026) nécessitait une refonte totale du body unit arrière pour charger une euro palette.

Dès lors, le constructeur français lorgne son partenaire américain qui a dans son catalogue le Transit Courier (à partir de 21 100 euros HT, 4,34 m de long). Renault apporterait ainsi une réponse à Stellantis qui commercialisera à l’automne 2026 une version plus accessible de ses utilitaires K9 (Citroën Berlingo Van First, Peugeot Partner Active…).

Dans ce billard à deux bandes, Ford doit assurer l’avenir de l’usine roumaine de Craiova passée aux mains de Ford Otosan en 2024. Si l’actuel Puma thermique y sera produit jusqu’en 2030, son remplaçant électrique sera assemblé dans l’usine Renault de Maubeuge en 2028. Hasard du calendrier, la fin de la carrière de l’actuel Renault Kangoo est programmée pour 2030… De là à voir la future génération développée en partenariat avec Ford, il n’y a qu’un pas à franchir.