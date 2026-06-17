Renault Batilly : plongée au cœur du réacteur Master

Renault a ouvert les portes de son usine de Batilly (54), près de Metz. La Sovab, son nom officiel, assemble depuis 1980 le Master et ses dérivés. Le site ne se limite plus à la seule production, puisqu’il accueille désormais des unités de transformation et d’aménagement en sortie de chaîne.

450 Renault Master sortent des chaînes d'assemblage de l'usine de Batilly chaque jour. ©Renault

Renault est le seul constructeur à produire l’intégralité de ses véhicules utilitaires légers en France. Le Kangoo est assemblé à Maubeuge (59), le Trafic à Sandouville (76) et le Master à Batilly (54). Un argument de poids à l’heure où le sujet du contenu local prend de l’épaisseur à l’échelle européenne.

À Batilly, le constructeur au losange est le premier employeur du secteur avec près de 2 000 salariés qui se relaient sur la chaîne de production du grand fourgon en 2x8. À cela s’ajoutent 10 000 emplois indirects.

450 véhicules par jour

Une institution locale depuis 1980 avec plus de trois millions de véhicules utilitaires fabriqués. Essentiellement des Master, mais aussi des Trafic jusqu’en 2000 et des modèles pour le compte de partenaires (Nissan, Opel, Renault Trucks).

Le rythme est actuellement de 450 véhicules assemblés par jour, sachant que la capacité maximale est d’environ 700 en 3x8. Renault adapte la cadence aux conditions de marché. Or celles-ci sont loin d’être optimales.

En 2025, la Sovab (Société de véhicules automobiles de Batilly), nom officiel du site, a produit 90 401 véhicules, dont 68 533 Master de dernière génération (9 632 versions électriques), et 21 868 unités pour le compte de Nissan et Renault Trucks.

La montée en régime du Master IV a été difficile mais les soucis des débuts ont été résolus. Toutes les versions viennent désormais garnir les parkings de l’usine dans l’attente de leur prochaine livraison. On y trouve des fourgons, des châssis-cabine (simple et double), des planchers-cabine et quantité de transformations associées.

Assemblage des batteries

Hormis l’emboutissage, effectué dans les usines de Maubeuge et Sandouville ainsi que par des partenaires, le site maîtrise toutes les étapes de la production. Y compris l’assemblage des batteries pour les versions électriques avec une capacité de plus de 100 unités par jour.

Le site est également à la pointe de l’automatisation avec plus de 600 robots sur la chaîne d’assemblage, une cinquantaine de robots mobiles autonomes qui acheminent les pièces aux différents postes ou encore des portiques bourrés d’IA pour contrôler la conformité des véhicules.

Ces évolutions sont nécessaires afin de gagner en productivité, en qualité et en efficacité. Renault s’attelle également à optimiser les étapes en sortie de chaîne. La conversion, l’aménagement et la transformation des utilitaires légers ont longtemps échappé aux constructeurs, ces étapes revenant aux carrossiers.

Les temps changent et les constructeurs entendent bien capter de la valeur dans ce domaine. C’est ainsi que Renault a créé Qstomize il y a quelques années et plus récemment l’offre "converted by Renault". À l’image de ce que propose Stellantis avec son dispositif CustomFit.

"Converted by Renault"

Plus les utilitaires sont grands, plus ils font l’objet de transformations et d’aménagements. Sur le Master, le taux monte à 70 %. Les clients sont de plus en plus demandeurs de personnalisations et d’équipements spécifiques.

Avec "converted by Renault", la marque au losange monte en usine des éléments tels que des plateaux, des bennes alu et acier, des caisses grand volume et des cabines approfondies. Ces équipements, qui couvrent la majorité des besoins du marché, sont acheminés par des carrossiers, notamment Gruau et JPM.

Ce sont 15 000 conversions qui ont été effectuées à Batilly en 2025 et plus de 10 000 ont déjà été réalisées mi-2026. Preuve d’une montée en régime du dispositif qui revêt plusieurs bénéfices pour le client.

Le fait que les véhicules soient transformés directement en usine permet d’avoir une garantie unique Renault sur l’ensemble des équipements du véhicule. Le client peut également faire réparer la partie convertie directement dans le réseau du constructeur.

Bénéfices client

La marque insiste également sur le gain de temps que cela procure à la commande avec des délais de livraison réduits de 30 % en moyenne. Le process s’accompagne d’une facture unique et le client est accompagné par un seul interlocuteur en concession. Renault met enfin en avant l’optimisation de la valeur de revente avec une VR qui inclut la partie convertie.

Si les besoins des clients en aménagements et transformations dépassent le cadre de "converted by Renault", Qstomize prend le relai, là aussi directement en usine. Il s’agit du carrossier interne de Renault compétent pour des aménagements TPMR, des camions-ateliers, du flocage, des protections ou des bennes et plateaux spécifiques. Lors de notre visite, des véhicules étaient en cours de préparation pour Enedis, la SNCF, Orange ou encore des loueurs courte durée.

Enfin, pour les aménagements et les transformations encore plus poussées, Renault passe la main à son réseau de 300 carrossiers agréés en Europe.