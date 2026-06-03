VUL : Renault, Nissan et Mercedes-Benz dégainent leurs nouveaux CEE

Publié le 3 juin 2026 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

Depuis le 1er juin 2026, de nouvelles règles sont en vigueur pour les certificats d’économies d’énergie propres aux véhicules utilitaires légers électriques. Renault, Nissan et Mercedes-Benz sont les premiers à communiquer le montant de leurs nouvelles primes.

Nissan, Mercedes-Benz et Renault sont les premiers constructeurs à communiquer sur les nouveaux CEE appliqués aux utilitaires légers électriques. ©Nissan

9 900 euros. Voici la nouvelle prime CEE que Renault propose à ses clients professionnels en quête d’un Master E-Tech ou d’un Trafic E-Tech. La marque au losange est l’une des premières à communiquer sur les certificats d’économies d’énergie calculés à partir des nouvelles règles en vigueur depuis le 1er juin 2026. Les CEE propres aux utilitaires légers ne sont plus liés à la taille de la flotte et à la typologie du client. Ils se basent uniquement sur le poids en ordre de marche des véhicules. Ainsi, chez Renault, les Master et Trafic électriques dépassent les deux tonnes, ce qui leur permet d’accéder à la prime maximale. 6 160 euros pour le Kangoo et la R4 La gamme électrique VU de Renault comprend également les Kangoo E-Tech et R4. Ces deux modèles bénéficient d’une prime CEE de 6 160 euros, dans la mesure où ils sont dans la fourchette 1,55/2 tonnes de masse en ordre de marche. Un autre constructeur à communiquer sur le sujet à ce stade est Nissan. Pour un Townstar électrique, le montant de CEE s’élève à 6 094 euros. Pour l’Interstar électrique, clone du Renault Master E-Tech, la prime atteint 9 786 euros. Les grands perdants des nouveaux CEE appliqués aux utilitaires légers Nissan profite de l’occasion pour lancer une opération "mois de l’utilitaire". En plus des CEE, le constructeur ajoute une prime de 2 500 euros sur tous ses VUL électriques. Ainsi, le Townstar EV est proposé à partir de 14 390 euros HT, l’Interstar-e débutant quant à lui à 25 590 euros HT. Du côté de Mercedes-Benz, les nouvelles primes atteignent 6 100 euros pour le Citan électrique et montent jusqu'à 9 800 euros pour les eVito et eSprinter. Rappelons que seuls les VUL électriques assemblés en Europe sont éligibles à ces nouveaux CEE bonifiés. Les modèles provenant d’autres zones géographiques doivent désormais se contenter de primes minimales, ce qui les rend hors-jeu financièrement.

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