Renault va produire des véhicules électriques en France pour Ford

Renault franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de partenariats industriels en scellant un accord majeur avec Ford. Le constructeur français produira dès 2028 deux modèles électriques de la marque américaine sur une plateforme Ampere, sur son site de Douai (59).

De gauche à droite : Jim Baumbick, President Ford Europe, Jim Farley, President and CEO Ford Motor Company, François Provost, CEO Renault Group et Josep Maria Recasens, Chief Strategy, Product & Program Management Officer, CEO Ampere. ©Renault/Ford

Nouvelle étape dans la stratégie de partenariats chère au groupe Renault. Le constructeur français annonce avoir signé un accord pour produire des véhicules électriques pour Ford destinés au marché européen.

Ce "partenariat stratégique historique" vise à "élargir l'offre de véhicules électriques de Ford destinée aux clients européens" et à renforcer "considérablement la compétitivité des deux entreprises dans un paysage automobile européen en pleine mutation", expliquent les deux constructeurs dans un communiqué.

Dans un premier temps, l'accord prévoit le développement et la production de deux véhicules électriques sur une plateforme Ampere. Le groupe français dispose notamment de l'AmpR Small, base des R5, R4 ou Nissan Micra, et de l'AmpR Medium utilisée pour les Megane, Scenic ou Mitsubishi Eclipse Cross.

Ford a choisi Renault car le groupe français "a une longue expérience" en matière de compétitivité et de coûts dans le segment des véhicules de segment B, "un segment propre à l'Europe", selon Jim Farley, le PDG du groupe américain.

Les deux modèles prévus dans le partenariat seront donc produits à Douai dans le Nord pour un lancement prévu en 2028. L'élargissement de la coopération est d'ores et déjà prévu avec la production de véhicules utilitaires, cette fois, sur le site de Maubeuge (59). Une première sur ce segment où Ford était partenaire de Volkswagen.

Pas de projet de fusion

"Nous sommes très fiers qu'un constructeur aussi iconique nous ait choisi. Cela nous conforte dans l'idée que notre vision d'un développement à grande échelle de véhicules électriques compétitifs en Europe est sur la bonne voie", a déclaré François Provost, directeur général du constructeur français, lors d'un point avec la presse.

Pour autant, pas question de fusion ou de rapprochement capitalistique. Les dirigeants de Renault et de Ford ont balayé l'idée d'un accord plus juridique entre les deux groupes. "Nous sommes un groupe profondément indépendant" et "il n'y a aucune discussion sur ce sujet", a déclaré Jim Farley, le patron du groupe américain.

Ce dernier a notamment rappelé les tensions qui secouent le marché automobile européen, toujours en attente de souplesses accordées par la Commission européenne sur l'interdiction de vente de véhicules thermiques après 2035.

"La menace de la concurrence chinoise en Europe est significative", elle "nous oblige à investir de manière efficace" et à savoir "les niveaux de coûts à atteindre pour produire des véhicules abordables", a souligné Jim Baumbick, le patron de Ford Europe.

En 2024, l'usine Renault de Douai a produit près de 90 000 voitures électriques réparties entre la Megane, le Scenic et la Renault 5 toutes électriques. L'arrivée d'autres partenaires sur ce site permettrait d'atteindre un niveau plus proche des 200 000 attendues mais encore loin des 400 000, objectif avancé en premier lieu par le constructeur Renault.

Rappelons que Ford avait signé le même type de partenariat avec le groupe Volkswagen en 2019. L'américain avait alors développé deux modèles électriques sur la plateforme MEB de l'allemand, l'Explorer et le Capri, mais aussi donné naissance à trois VUL partagés avec Volkswagen (Transit Connect/VW Caddy, Transit Custom/Transporter et les pick-up Ranger et Amarok).