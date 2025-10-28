Essai Mitsubishi Eclipse Cross : sur de bonnes bases

Avec l'Eclipse Cross 100 % électrique, mais aussi le Grandis hybride, Mitsubishi poursuit son européanisation et s'attaque pleinement au segment C. Ces deux modèles, toujours basés sur des Renault, ne manquent pas d'atouts.

Le Mitsubishi Eclipse Cross sera disponible en France début 2026 et il pourrait représenter 1 000 à 1500 immatriculations annuelles. ©Mitsubishi

Alors que la Colt va bientôt quitter le catalogue, Mitsubishi y ajoute deux nouveaux modèles pour relancer les ventes : le Grandis et l'Eclipse Cross.

Deux arrivées sur le segment C, le plus important mais aussi le plus compétitif d'Europe, qui vont permettre à Mitsubishi de porter sa couverture du marché européen à 60 %.

Une zone où le nippon peine encore à trouver la bonne carburation avec seulement 35 969 immatriculations à fin septembre 2025 (-24,2 %). En France, à fin septembre également, le constat est proche avec 1 566 unités mises à la route (-33,1 %).

Les deux nouveaux entrants prennent donc un relief tout particulier et pourraient même permettre de doubler les chiffres en France avec 1 000 à 1 500 Eclipse Cross escomptés en 2026 et un millier de Grandis.

Hybride dernier cri

Le challenge parait réaliste car avec cette nouvelle génération d'Eclipse Cross 100 % électrique et ce revival du Grandis en hybride, Mitsubishi s'appuie sur deux productions Renault bien connues : le Scenic et le Symbioz. Ce dernier, à lui tout seul, a fait grimper le segment C-SUV de deux points en France, preuve de sa pertinence.

Pour de nombreuses raisons, Mitsubishi ne sera pas en frontal avec Renault mais le potentiel est bel et bien là à l'échelle du continent. Surtout que le Grandis dispose de la dernière version du système hybride, avec le moteur 1.8, qui lui permet d'afficher 98 g/km grâce à une consommation mixte WLTP de 4,3 l.

Même chose avec l'Eclipse Cross, très proche cousin du Scenic, qui a toutefois voulu affirmer davantage sa personnalité. En effet, Mitsubishi a mis "plus d'argent" pour lui offrir une face avant profondément revue sur la base du langage stylistique maison baptisé "Dynamic Shield". Les deux boucliers, le capot, les baguettes de bas de portes, ou encore l'habillage du pilier C et le hayon, avec son bandeau noir entre les feux, sont également différents.

Une batterie de 87 kWh

En attendant une variante dotée d'une plus petite batterie annoncée courant 2026, l'Eclipse Cross arrive sur le marché avec un moteur de 160 kW (218 ch) et un accu de 87 kWh, capable d'offrir au modèle entre 617 et 635 km d'autonomie selon le niveau d'équipements. Le modèle embarque un chargeur AC de 22 kW et il accepte 150 kW en recharge rapide DC. Le nippon dispose également de la fonction one pedal que le français n'avait pas au lancement.

A l'image de la Voiture de l'Année 2024, l'Eclipse Cross peut compter sur un habitacle bien agencé, pratique et de bonne qualité. Les services Google sont un autre atout, comme les 20 Adas disponibles. Même le toit Solar Bay du français a fait le voyage.

De quoi rendre une belle copie où rien ne manque. Le nippon s'affiche à partir de 44 900 euros et pourra bénéficier de tous les avantages fiscaux puisqu'il sort des chaines de l'usine Renault de Douai. De quoi, d'ailleurs, viser un peu plus haut sur les ventes aux professionnels. L'Eclipse Cross pourra aussi compter sur une garantie de 8 ans (5+3) ou 160 000 km.

Ainsi armée, la gamme Mitsubishi en Europe est totalement électrifiée avec l'Outlander en PHEV, l'ASX en Mild et HEV, le Grandis en HEV et l'Eclipse Cross en 100 % électrique. Même si le chemin sera encore sinueux, la marque aux trois diamants ne lâche pas l'Europe.

Sa reconquête passera aussi par d'autres produits, plus "Mitsubishi", qui manquent sur certains marchés, tels ceux équipés d'une transmission intégrale. Le renouveau de Mitsubishi n'est donc pas encore complet mais il est en bonne voie.