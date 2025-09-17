Ampere et l'usine de Douai au cœur de l'Alliance

Publié le 17 septembre 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

Réunis à l'usine Ampere de Douai (59), Ivan Espinosa (Nissan), Takao Kato (Mitsubishi), François Provost et Jean-Dominique Senart (Renault) ont souligné l'importance du site dans les projets de l'Alliance. En plus des modèles Renault et Alpine, il produit maintenant des modèles électriques pour les deux marques nippones.

François Provost (Renault), Ivan Espinosa (Nissan), Jean-Dominique Senart (Renault) et Takao Kato (Mitsubishi) lors de leur visite de l'usine de Douai (59). ©Renault

On la disait morte, mais l'Alliance Renault-Nissan vit peut-être sa meilleure vie. Il n'y a plus de lutte interne, seulement des projets concrets à mener à bien. Les dirigeants de l'Alliance, Ivan Espinosa (Nissan), Takao Kato (Mitsubishi), François Provost et Jean-Dominique Senart (Renault), se sont rencontrés à l'occasion d'une visite de l'usine Ampere de Douai (59), qui est un des piliers des coopérations engagées. Renault et Nissan ajustent une nouvelle fois l'Alliance En effet, le site nordiste produit maintenant la Nissan Micra et le Mitsubishi Eclipse Cross, en plus des R5, Megane et Scenic E-Tech. Ampere affirme ainsi fabriquer six modèles électriques sur ses chaînes pour quatre clients : Renault, Nissan, Mitsubishi Motors et Alpine. En 2023, le site de Douai a produit 50 729 véhicules et ce chiffre est passé à 89 527 en 2024. Gageons qu'en 2025, avec la montée en puissance de la R5 et l'arrivée de nouveaux modèles Nissan et Mitsubishi, la production sera largement plus importante. Ampere, la machine électrique du groupe Renault Cela étant, cette satisfaction de l'Alliance en mode projets aurait aussi pu déboucher sur une visite d'usine en Espagne ou en Turquie. En effet, la Mitsubishi Colt côtoie la Clio en Turquie et le SUV ASX naît en Espagne avec le Captur. Sans parler des synergies également présentes dans le VUL entre Renault et Nissan. Autant d'exemples qui confirment la montée en puissance industrielle de Renault sur les productions européennes de ses partenaires. Tous y gagnent. Les usines Renault et/ou Ampere affichent un meilleur taux d'utilisation et, par exemple, Mitsubishi peut ainsi étoffer sa gamme continentale à moindre frais. Quant à Nissan, les projets avec Renault viennent compléter ceux menés sur sa base anglaise de Sunderland.

