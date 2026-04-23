Les véhicules électriques représentent une vente sur cinq en Europe au premier trimestre 2026

Le mois de mars 2026 se place sous le signe du dynamisme en Europe. En effet, les immatriculations ont bondi de 12,5 % par rapport au mois de mars 2025, selon les chiffres de l’Association des constructeurs automobiles européens (ACEA). Il s’agit là de la plus forte progression mensuelle depuis deux ans. Ainsi, il s’est écoulé au mois de mars 2026 près de 1,16 million de véhicules neufs. Une belle avancée qui permet d’afficher une tendance positive au niveau des immatriculations pour le premier trimestre 2026, en croissance de 4 %.

Il semblerait, selon l’ACEA, que cette embellie sur le mois soit le fruit des avantages fiscaux et des dispositifs d’incitation révisés dans les principaux pays européens. En effet, la croissance des immatriculations a été boostée par les mises à la route de véhicules électriques, en forte croissance de 48,9 % par rapport à 2025, atteignant 234 532 unités. Sur les trois premiers mois de l’année, 546 937 véhicules électriques neufs ont été immatriculés, en augmentation de 32,5 % par rapport à la même période en 2025.

Désormais, les véhicules électriques représentent 19,4 % de la part de marché de l’UE. À eux seuls, les quatre principaux marchés européens représentent près de 60 % des immatriculations de VE. Sur le premier trimestre 2026, la France et l’Allemagne enregistrent respectivement une croissance des immatriculations de VE de 50,4 % et de 41,3 % par rapport aux trois premiers mois de l’année 2025. L’Italie, à la traîne en matière d’électrification, enregistre pour sa part depuis janvier une croissance de 65,7 % par rapport à l’année 2025. Toutefois, des pays majeurs de l’électrification perçoivent un ralentissement, à l’image de la Belgique avec une baisse de 2,3 % et des Pays-Bas avec -23,3 %.

2026, l’ère de l’hybride

L’autre raison du dynamisme de ce mois de mars réside dans l'augmentation des mises à la route de véhicules hybrides. Avec 1,09 million de véhicules écoulés au cours des trois premiers mois de l’année, cette motorisation représente une part de marché de 38,6 % – la plus importante, toutes motorisations confondues – en croissance de trois points par rapport à l’an passé. L’Italie et l’Espagne ont porté cette croissance en enregistrant des progressions respectives de 25,8 % et 18,5 % au premier trimestre 2026 par rapport à la même période en 2025. Notons que les HEV ont progressé de 7,4 % en Allemagne et de 3,1 % en France.

Quant aux véhicules hybrides rechargeables, ces derniers enregistrent une percée de 28,2 % en mars 2026 et de 29,7 % (soit 268 344 immatriculations) au premier trimestre 2026 par rapport à 2025. Leur part de marché approche désormais les 9,5 %. Cette motorisation a été portée par des marchés clés comme l’Italie et l’Espagne, où les immatriculations ont progressé respectivement de 110,1 % et de 74,2 %. L’Allemagne enregistre également une bonne avancée pour les véhicules hybrides de 19,3 %.

Les motorisations essence poursuivent leur déclin. Ainsi, les immatriculations de voitures essence ont chuté de 18,2 % avec des baisses dans les principaux marchés européens. C’est en France que la chute est la plus drastique : les modèles essence neufs y ont enregistré une baisse de 40,3 %. Cette diminution est également perceptible en Italie (-18,6 %), en Espagne (-18,1 %) et en Allemagne (-16,1 %). Ainsi, au cours des trois premiers mois de l’année 2026, et par rapport à la même période en 2025, la part de marché de cette motorisation passe de 28,7 % à 22,6 %. Quant au diesel, les ventes ont baissé de 15,7 % et représentent 7,7 % des immatriculations au premier trimestre 2026.

Le groupe Volkswagen domine encore le marché

Sur ce mois de mars 2026, Volkswagen domine de loin avec 25,6 % de part de marché et des volumes en hausse de 7,8 %, particulièrement portés par la marque Skoda qui enregistre une croissance de 21,2 %. Stellantis, de son côté, maintient sa deuxième place, représentant une part de marché de 16 % et des immatriculations en hausse de 6,8 %. Une croissance soutenue par les marques Fiat et Opel, dont les immatriculations ont augmenté respectivement de 26,7 % et 22,9 %.

Le groupe Renault, qui a enregistré deux premiers mois compliqués, parvient à renouer avec la croissance avec des immatriculations en hausse de 3,9 %, lui permettant d’atteindre 10,8 % de part de marché. Pénalisé par des problèmes de livraison dus à des tempêtes dans le détroit de Gibraltar – où transitent les véhicules fabriqués au Maroc – Dacia enregistre également une croissance de ses immatriculations de 3,8 %.

Hyundai et Toyota parviennent à atteindre une part de marché respective de 6,8 % et 6,5 % et finissent dans le top 5 mensuel, avec des ventes en hausse de 7,2 % pour le constructeur sud-coréen et de 6,8 % pour le constructeur japonais. En ce qui concerne BYD, la marque chinoise poursuit sa progression sur le marché européen avec des volumes qui ont doublé en un an en mars 2026. Toutefois, elle ne représente encore que 1,8 % des immatriculations ce mois-ci.