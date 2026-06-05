BYD accélère l'expansion de son réseau en France

Depuis son arrivée sur le marché français en 2024, BYD a développé son réseau autour d'une quinzaine de distributeurs, ayant pour la plupart une implantation régionale très importante. Citons par exemple les groupes Autosphere, BYmyCAR, Bodemer, Kroely, Maurin, Péricaud, Car Lovers, Chopard, la liste étant non exhaustive.

Mais l'arrivée de Dorothée Bonassies à la direction de BYD France à l'automne dernier a eu pour conséquence d'insuffler une nouvelle stratégie pour le déploiement du réseau. La marque vise en effet plus de 250 points de vente dans les dix-huit mois à venir, ce qui nécessite l'intégration de nouveaux acteurs dans l'équation, d'autant plus que, pour l'instant, la rentabilité promise par le constructeur n'est toujours pas au rendez-vous. Un contexte qui, selon nos informations, aurait incité des acteurs "historiques" à ralentir leur déploiement.

À la fin de l'année dernière, le groupe GGP avait rejoint le réseau BYD à Dunkerque, Valenciennes (59) et Liévin (62) ainsi que le groupe Bernadani en Corse, à Ajaccio et Bastia. En février, le groupe CAR a intégré l'enseigne chinoise dans son portefeuille des concessions à La Rochelle et à Royan (17).

Clim, Riester, Valauto et AG Automobiles entrent chez BYD

Plus récemment, les groupes Clim, Riester et Valauto ont également rejoint les investisseurs. Le premier a développé l'activité à Bayonne (64), le second à Compiègne (60) tandis que Valauto s'est installé à Lomme (59), dans la métropole lilloise. Enfin, AG Automobiles a pris le panneau à Charleville-Mézières (08). Au total, 25 investisseurs distribuent la marque, un nombre appelé à grossir.

En parallèle, BYD déploie son réseau Denza pour accueillir sa marque premium. Les premières signatures officielles sont Saint-Germain-en-Laye (78), exploité par le groupe Car Lovers, et Cannes (06), opéré par le groupe Chopard. D’ici l’été, quatre nouvelles implantations doivent voir le jour : à Marseille (13) avec Maurin, à Lyon (69) avec Chopard, à Paris avec Harmony et à Lille (59) via Autosphere. D’ici la fin de l’année, Denza vise une présence dans les dix plus grandes villes françaises. La prochaine couverture sera Strasbourg (67) avec le groupe Kroely.