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Constructeurs

BYD devient sponsor du PSG

Publié le 21 juillet 2026

Par Christophe Bourgeois
2 min de lecture
Pour plus de visibilité en France comme à l'international, le constructeur chinois vient de signer un partenariat avec le vainqueur de la Ligue des Champions de football 2026. Ce contrat a été fixé pour une durée de trois ans.
BYD PSG
BYD vient de signer un contrat de sponsoring de trois ans avec le PSG. ©BYD

Club le plus riche de France, le PSG continue de monétiser son aura internationale. Après des accords avec Nike, Air Jordan ou Qatar Airways, BYD intègre la liste des sponsors du quatrième club le plus suivi au monde et vainqueur en 2026 de la Ligue des Champions.

 

Car pour un nouveau constructeur, quoi de mieux que le football pour asseoir son image en France ? Le montant de ce partenariat, qui court jusqu'en 2029, n'a pas été communiqué. À titre indicatif, le partenariat avec Nike a été estimé à plus de 100 millions d'euros par an.

 

Un accord pour trois saisons

 

Celui de BYD est certainement bien moindre, mais il reste marquant eu égard à l'image du PSG. Au cours des trois prochaines saisons, ce partenariat permettra ainsi à la marque d'avoir une très grande visibilité et de développer sa notoriété.

 

"Dans un premier temps, nous allons mettre à disposition du club une flotte de véhicules BYD et Denza, y compris pour le transport des joueurs, présente le porte-parole du constructeur. En parallèle, nous aurons de la visibilité au Parc des Princes et à ses abords. D'autres formes de partenariats verront le jour dans les mois à venir."

 

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"[...] Ce partenariat réunit deux marques mondialement reconnues, animées par une vision tournée vers l'avenir et par la volonté d'offrir des expériences d'exception, a déclaré Stella Li, vice-présidente exécutive de BYD. Ensemble, nous nous réjouissons d'aller à la rencontre de millions de supporters à travers le monde [...]."

 

Football et rugby

 

Le PSG n'est pas le seul club de football sponsorisé par le constructeur chinois. Un autre rival, le Manchester United, est également soutenu par BYD, qui est également actif dans d'autres disciplines. Ainsi, en France, la marque a un partenariat avec l'équipe de rugby francilienne, le Racing 92, et ce jusqu'en 2027. Contrairement au PSG, l'équipe de rugby, à la onzième place du Top 14, ne pointe pas au firmament de sa compétition.

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