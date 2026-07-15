Quand Denza veut concurrencer Ferrari et Range Rover

Deux voitures, deux philosophies, mais un même objectif : prouver que les constructeurs chinois savent désormais jouer dans la cour des grands. Au Festival of Speed de Goodwood (Grande-Bretagne), Denza n'a pas choisi la discrétion.

La marque premium de BYD y a présenté la Z, une supercar électrique capable d'accélérer plus fort que nombre de Ferrari ou Porsche, ainsi que le Bao 5, un imposant tout-terrain hybride rechargeable qui revendique des capacités de franchissement dignes d'un Land Rover Defender. Ces deux modèles viennent rejoindre la grande routière Z9 GT et le monospace premium D9.

Sur les terres de Ferrari et de Lamborghini

Longue de 4,78 m pour les versions coupée et Spider et 4,87 m pour la Racing, la Denza Z, qui peut accueillir quatre personnes, dispose de trois moteurs, un à l'avant, deux à l'arrière, pour une puissance totale de 1 604 ch et un couple de 1 240 Nm.

Elle promet des accélérations stratosphériques de 2,2 s pour le coupé, voire moins de 1,7 s pour la version Special Edition, qui, elle, atteint les 2 000 ch. La vitesse de pointe est de 300 km/h, 350 km/h pour la plus puissante.

Ses moteurs sont alimentés par une batterie de 76 kWh, ce qui permet une autonomie variant entre 380 et 410 km, des valeurs qui n'ont pas beaucoup de signification sur ce type de véhicule. En revanche, à l'instar de la Z9 GT, la Z dispose de la technologie Flash Charging, ce qui permet de recharger la voiture de 10 % à 97 % en seulement neuf minutes, grâce à une puissance de charge jusqu'à 1 500 kW.

Cette supercar reprend l'architecture e3 déjà disponible sur la Denza Z9 GT, qui a pour particularité d'intégrer directement la batterie à la structure du véhicule, parfait pour la rigidité, plus compliqué pour la réparation.

Elle est également équipée d'amortisseurs magnétorhéologiques, une technologie qui permet de faire varier la fermeté quasi instantanément grâce à un fluide spécial composé d'huile et de minuscules particules métalliques.

Ainsi, lorsqu'un champ magnétique est appliqué, ces particules s'alignent et le fluide devient plus ou moins visqueux. L'amortisseur peut ainsi passer d'un réglage très souple à très ferme en quelques millisecondes, sans pièces mécaniques mobiles.

Un franchisseur haut de gamme

À l'opposé de cette démonstration de force, le Denza Bao 5 mise sur le franchissement. Ce grand SUV de 4,92 m associe un groupe motopropulseur hybride rechargeable de 544 ch à une panoplie d'équipements dignes des meilleurs spécialistes du tout-terrain, à savoir trois différentiels électroniques verrouillables, une suspension pilotée, une garde au sol pouvant atteindre 310 mm et des angles d'attaque et de fuite de 39° et 34°. De quoi aller chercher les Range Rover Defender ou Toyota Land Cruiser sur leur propre terrain.

Sous le capot, le Bao 5 est doté d'un 4 cylindres 1,5 essence et de deux moteurs électriques (avant : 272 ch ; arrière : 388 ch) pour une puissance combinée de 544 ch (760 Nm).

Ces derniers sont alimentés par une batterie LFP de 31,8 kWh, la recharge en courant alternatif étant de 3 heures et 16 minutes en courant continu (30 % à 80 %). L'autonomie en mode 100 % électrique annoncée est de 90 km et la consommation homologuée de 4,2 l/100 km.

Dix concessions d'ici fin 2026

Avec la Z et le Bao 5, Denza montre qu'elle ne compte pas se limiter aux grandes berlines et aux monospaces premium. En s'attaquant simultanément aux univers des hypercars et des véritables tout-terrain, la marque de BYD affiche clairement ses ambitions sur le marché européen.

Si les tarifs de ces deux nouveautés restent encore inconnus, on évoque une fourchette comprise entre 170 000 et 200 000 euros selon les versions pour la Z. L'arrivée de ces deux nouveaux modèles en concession est prévue dans les prochaines semaines, au moment où le réseau français accélère son déploiement.

Après l'ouverture de deux premiers points de vente à Saint-Germain-en-Laye (78), exploité par le groupe Car Lovers, et à Cannes (06), par le groupe Chopard, Denza vise une dizaine de sites dans l'Hexagone d'ici la fin de l'année.

Les prochaines implantations sont prévues à Paris (75) avec le groupe hongkongais Harmony, à Lille (59) avec GGP et à Lyon (69) avec Chopard. "Nous sommes également en cours de signature pour Strasbourg (67), Marseille (13), Toulouse (31) et Ajaccio (20)", précise le constructeur.