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Distribution

Bodemer inaugure un nouveau showroom BYD à Lorient

Publié le 26 juin 2026

Par Christophe Jaussaud
< 1 min de lecture
Deux ans après l'implantation de la marque dans la ville de Lorient (56), le groupe Bodemer a donné un nouvel écrin à BYD. Ouvert le 19 décembre 2025, ce site de 400 nm2 a été officiellement inauguré.
Bodemer BYD Lorient
L'équipe de BYD Lorient, de gauche à droite : Fanny Fauvet, William Maho, Sacha Jamet, Laurent Gambert et Antoine Bourdy. ©Bodemer

Comme les concessions BYD de Rennes (35), Caen (14) et Cherbourg (50) il y a quelques mois, celle de Lanester (56), tout près de Lorient (56), a changé d'adresse.

 

En effet, après avoir implanté la marque chinoise dans le centre commercial la Galerie, le groupe Bodemer a ouvert une "vraie" concession de 400 m2 dédiée à la marque chinoise.

 

BYD accélère l'expansion de son réseau en France

 

"Après avoir introduit BYD sur le marché lorientais en 2024, nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape avec un site dimensionné pour répondre aux attentes croissantes des particuliers et des professionnels", explique Manon Daher, directrice générale et vice-présidente du groupe Bodemer.

 

BYD : le groupe Bodemer passe à la vitesse supérieure

 

Electrik Automobile, l'entité du groupe de distribution qui gère BYD, totalise ainsi onze concessions dans le Grand Ouest avec Rennes, Nantes (deux sites), Brest, Quimper, Vannes, Lorient, Saint-Brieuc, Angers, Cherbourg et Caen.

 

Le groupe Bodemer indique vendre 43 000 véhicules (VN/VO) par an et générer un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros. Il distribue les marques Renault, Dacia, Alpine, Nissan et BYD.

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