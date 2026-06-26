Bodemer inaugure un nouveau showroom BYD à Lorient

Comme les concessions BYD de Rennes (35), Caen (14) et Cherbourg (50) il y a quelques mois, celle de Lanester (56), tout près de Lorient (56), a changé d'adresse.

En effet, après avoir implanté la marque chinoise dans le centre commercial la Galerie, le groupe Bodemer a ouvert une "vraie" concession de 400 m2 dédiée à la marque chinoise.

"Après avoir introduit BYD sur le marché lorientais en 2024, nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape avec un site dimensionné pour répondre aux attentes croissantes des particuliers et des professionnels", explique Manon Daher, directrice générale et vice-présidente du groupe Bodemer.

Electrik Automobile, l'entité du groupe de distribution qui gère BYD, totalise ainsi onze concessions dans le Grand Ouest avec Rennes, Nantes (deux sites), Brest, Quimper, Vannes, Lorient, Saint-Brieuc, Angers, Cherbourg et Caen.

Le groupe Bodemer indique vendre 43 000 véhicules (VN/VO) par an et générer un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros. Il distribue les marques Renault, Dacia, Alpine, Nissan et BYD.