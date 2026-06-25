L'émission du Club Trajectoire Durable - Flottes d’entreprise : l’électrique à l’épreuve du réel

Découvrez l'émission présentée par Catherine Leroy, directrice des rédactions de Syner’J Media, organisée par le Journal de l'Automobile et Mobilians.

L’électrification des flottes d’entreprise devait être le moteur de la transition énergétique du secteur automobile. Mais aujourd’hui, le mouvement marque le pas. Face à l’incertitude économique, aux coûts encore élevés et à une fiscalité en constante évolution, de nombreuses entreprises hésitent et les volumes sont au ralenti. Derrière l’objectif de décarbonation, c’est toute la logique du véhicule de fonction qui vacille. Longtemps pilier du marché automobile, peut-il encore jouer ce rôle dans un contexte de transformation accélérée ?

Entre impératifs climatiques, réalités économiques et mutations des usages, l’électrification des flottes est-elle en train de s’enliser… ou simplement de changer de trajectoire ?

Découvrez l'émission présentée par Catherine Leroy, directrice des rédactions de Syner’J Media, et à laquelle prennent part des experts du secteur :