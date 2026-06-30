L'émission du Journal des Flottes - Avantages en nature : transformer la contrainte fiscale en levier stratégique

Découvrez l'émission présentée par Damien Chalon, rédacteur en chef du Journal des Flottes, en partenariat avec holson

La réforme des avantages en nature entrée en vigueur en février 2025 a profondément rebattu les cartes des flottes automobiles. En instaurant un abattement de 70 % pour les véhicules électriques éco-scorés, elle crée un avantage compétitif décisif… tout en pénalisant fortement les autres motorisations, y compris certains modèles électriques.

Dans ce nouveau cadre fiscal, les entreprises sont contraintes de revoir en profondeur leur catalogue automobile et d’opérer des arbitrages structurants, avec des conséquences directes sur les coûts… mais aussi sur le pouvoir d’achat des collaborateurs. Des leviers existent toutefois pour atténuer la facture.

Découvrez l'émission présentée par Damien Chalon, rédacteur en chef du Journal des Flottes, et à laquelle prennent part des experts du secteur :

- Philippe Ambon, Directeur du Développement - holson

- Nabil Boulebda, Directeur national des ventes - St Hubert

- Jean Pagezy, Président - PCA Services

- Guillaume Maureau, Directeur général adjoint - Commerce - Ayvens France