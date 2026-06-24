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Distribution

Avec Honda et HyperAuto, Sofipel réalise une double inauguration à Caen

Publié le 24 juin 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
Le groupe breton se renforce en Normandie. Sofipel reprend la concession Honda de Caen et en profite pour ouvrir également un site HyperAuto, dédié à la vente de voitures d'occasion premier prix.
sofipel honda Hyper Auto Caen
À Caen (14), Sofipel étoffe sa plaque d'une septième concession Honda. ©Sofipel

Sofipel persiste et signe en Normandie. Le groupe de distribution automobile breton vient de réaliser une double opération à Caen (14), comme il a été annoncé par voie de communiqué le 24 juin 2026. Celle-ci concerne à la fois une concession automobile et un point de vente consacré aux voitures d'occasion.

 

D'abord, le groupe familial a entériné la reprise de la distribution de Honda dans la préfecture du Calvados. Un panneau que Claude Met avait racheté au groupe Aubin en 2023. L'opération soldée au 1er avril dernier par Sofipel a donné lieu à un changement d'adresse au début du mois de juin. Après une période de travaux d'aménagement, Honda a bougé en effet de Mondeville à Carpiquet, les deux places fortes de l'automobile à Caen.

 

Comment Sofipel a structuré une offre de véhicules d'occasion pour les flottes

 

Ainsi, Sofipel étoffe sa plaque d'une septième concession Honda. Au titre de l'exercice 2025, l'opérateur a rapporté un total de 414 livraisons de VN de la marque japonaise, confortant son statut de partenaire majeur dans l'Hexagone.

 

Pour assurer la continuité de cette affaire caennaise, dont le volume n'a pas été communiqué, Sofipel a conservé les équipes en place. Le groupe brestois a même rappelé un ancien directeur emblématique du site, Guillaume Delahaye, bien connu de la clientèle locale.

 

La plaque HyperAuto s'étend

 

Ensuite, le bâtiment abritera une autre activité. En effet, la surface exploitée sera partagée avec HyperAuto. Cette enseigne propre au groupe Sofipel a pour spécificité de commercialiser des voitures d'occasion à prix très accessibles. 150 des quelque 400 voitures disponibles constamment à la vente seront entreposées à Caen.

 

Sofipel compte désormais trois adresses pour HyperAuto.

 

Huit personnes animeront ce site, le troisième d'un réseau qui comprend par ailleurs les villes de Brest et Kersaint-Plabennec, dans le Finistère. Leur objectif annuel a été évalué à près de 600 transactions. Au total, HyperAuto présente un potentiel d'environ 1 500 unités en année pleine.

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