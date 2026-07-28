Car Avenue teste son modèle de station de recharge rapide ouverte à tous

Car Avenue ne veut plus être seulement un distributeur automobile. Le groupe automobile, présent en France, au Luxembourg, en Belgique et en Allemagne, poursuit sa stratégie de diversification en inaugurant une première station de recharge rapide ouverte au public à Lesménils (54), à proximité immédiate de l'autoroute A31.

Installée face à la concession BMW Motorrad du groupe, cette première station fait office de laboratoire. Son emplacement, en bordure de l'un des principaux axes de circulation du Grand Est, offre un terrain d'observation idéal pour mesurer les usages et la fréquentation. Si l'expérience est concluante, Car Avenue envisage de déployer ce concept sur d'autres sites de son réseau.

Quatre points de recharge rapide

La station est équipée de deux bornes doubles, soit quatre points de charge rapide capables de recharger un véhicule électrique en une vingtaine de minutes à une demi-heure, selon sa capacité de charge. Le distributeur a également cherché à simplifier l'expérience utilisateur. Les automobilistes peuvent régler directement leur recharge par carte bancaire grâce à un terminal de paiement intégré, sans souscrire d'abonnement ni télécharger d'application spécifique.

Au-delà de la recharge, Car Avenue mise sur les services afin d'améliorer l'expérience des utilisateurs pendant le temps d'attente. La station dispose ainsi d'un espace de restauration proposant boissons et snacks ainsi que d'une aire de jeux destinée aux enfants.

Panneaux photovoltaïques

Autre particularité, les bornes sont installées sous un auvent équipé de panneaux photovoltaïques dont la production contribue à alimenter l'infrastructure. Cette solution s'inscrit dans la volonté du groupe d'intégrer progressivement davantage d'énergies renouvelables à ses nouveaux projets.

Avec cette initiative, Car Avenue confirme sa volonté de développer de nouvelles activités autour de la mobilité. Déjà présent dans la location, le leasing, le vitrage ou encore les services logistiques, le distributeur entend désormais prendre sa place sur le marché des infrastructures de recharge.