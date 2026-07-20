Cinq fois plus de bornes de recharge dans l'Union européenne qu'en 2020

Alors que les ventes de véhicules électriques progressent en Europe, les réseaux publics de recharge suivent désormais le rythme. D’après Transport & Environment, l’Union européenne dispose déjà d’un maillage supérieur aux objectifs fixés par la réglementation Afir, même si des disparités subsistent entre pays.

Dans l’Union européenne, le nombre de bornes aurait été multiplié par cinq entre 2020 et 2025. ©AdobeStock-PixelBiss

Elle semble loin l’époque où les bornes de recharge représentaient une source d’angoisse pour les propriétaires de véhicules électriques. En effet, selon les chiffres publiés par le lobby Transport & Environment (T&E), les pays de l’Union européenne se seraient mis en conformité avec leurs objectifs en matière d’infrastructures de recharge. Dans l’UE, le nombre de bornes aurait ainsi été multiplié par cinq entre 2020 et 2025.

Rappelons que la réglementation Alternative fuels infrastructure regulation (Afir) prévoyait des obligations d’installation de bornes de recharge pour ses pays membres, proportionnellement à la taille de leur parc électrique. Selon l’étude de T&E, à l’exception de Malte, le nombre d’infrastructures de recharge a dépassé les ventes de véhicules électriques, qui représentent près de 30 % de part de marché sur le Vieux Continent.

Ainsi, les réseaux publics de recharge ont atteint 1,1 million de points de recharge à la fin de 2025. Par conséquent, l’UE dépasse de 180 % son objectif d’infrastructures, d’après le lobby. Le nombre de points de charge devrait même atteindre 2,1 millions d’ici 2030.

Quid de la France ?

"Il reste des défis à relever concernant la facilité d’utilisation des bornes de recharge et le manque de transparence des prix. Ces aspects seront déterminants pour rendre les véhicules électriques encore plus attractifs pour tous les conducteurs", estime Marie Chéron, directrice de T&E France par intérim.

La France n’est pas épargnée par cette progression. À fin mars 2026, l’Hexagone a rempli à 140 % son objectif de puissance fixé par l’Union européenne, avec 1,3 kW de recharge publique par voiture électrique, selon T&E. Des chiffres encourageants, d’autant que la couverture géographique est également efficace. En effet, la France a rempli 87 % de son objectif de couverture territoriale prévu pour 2030.

Pour le reste de l’Europe, 79 % des principales routes européennes avaient atteint, à fin 2026, les objectifs de recharge rapide fixés pour 2025. "Quelques zones blanches subsistent dans les pays d’Europe de l’Est et en Espagne, mais elles sont en train d’être comblées", précise T&E dans son étude.

Pour que l’Europe atteigne 90 % de son objectif, 70 stations situées "à des emplacements stratégiques", notamment en Espagne, en Pologne et en Roumanie, doivent encore être modernisées.