Midi Auto reprend les affaires Citroën de Saint-Nazaire au groupe Gemy

Selon le site de l'Autorité de la concurrence, le groupe Midi Auto s'apprête à reprendre la concession Citroën et DS Automobiles de Saint-Nazaire (44). Cette dernière était détenue jusqu'à présent par le groupe lavallois Gemy. Selon nos informations, cette adresse a réalisé un chiffre d'affaires de 27,4 millions euros et a commercialisé environ 800 VN (données 2024).

Cette acquisition est pour le groupe corrézien une première incursion dans les Pays-de-la-Loire, ce dernier étant déjà présent en Bretagne, dans le Finistère (29) et le Morbihan (56) avec également Citroën et DS Automobiles. De son côté, le groupe Gemy cède son seul point de vente Citroën dans le département.

En 2025, le groupe Midi Auto, qui pointait à la 40e place du classement des 100 premiers distributeurs de France du Journal de l'Automobile, a réalisé un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros. Il a commercialisé 10 212 VN dont 5 687 Citroën et 592 DS Automobiles, ce qui en fait le premier distributeur privé de France de la marque au chevron.

De son côté, le groupe Gemy, 18e de notre classement, a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de 980 millions d'euros. Présent essentiellement dans l'ouest de la France, avec une excursion dans le Var (83), il a écoulé 20 716 véhicules neufs et 21 180 VO.