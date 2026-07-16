Citroën se relance au premier semestre 2026

Citroën, comme de nombreuses marques de Stellantis, a inversé la tendance commerciale. En effet, la marque française présente un bilan semestriel positif avec une hausse des ventes de 4,4 % à l'échelle de la planète, avec 373 700 unités.

"Ce premier semestre confirme le retour de Citroën. Notre gamme entièrement renouvelée rencontre son public, nos clients répondent présents et notre vision d’une mobilité plus accessible séduit de plus en plus, notamment en électrique", appuie Xavier Chardon, directeur général de Citroën.

Logiquement, l'Europe compte pour beaucoup dans ces résultats. Citroën indique avoir progressé de 8 % sur le continent. Lui permettant d'afficher une part de marché de 3,4 % (+0,1 point).

La marque affiche des croissances de 2 % en Allemagne et au Royaume-Uni, 2,5 % en Autriche, 5,7 % au Portugal et 8,4 % en France.

La France comme moteur

Dans l'Hexagone, Citroën progresse de 7 % sur les VP, avec 65 810 immatriculations, mais recule de 5 % sur les VUL, avec 21 267 unités. Au total, la croissance de l'activité est donc de 3,8 %.

Si les modèles hybrides légers (MHEV) tirent les ventes (+74,7 % et 48,6 % des ventes), ceux à batterie progressent seulement de 21,2 %, alors que ce segment de marché bondit au global de 63 %.

Les véhicules électriques représentent donc 25,3 % des immatriculations françaises de Citroën (16 640 unités). Mais cette part devrait grimper à l'avenir car le constructeur annonce une croissance de 98 % des commandes de véhicules électriques en Europe.

Début de reconquête à l'international

Au chapitre des bonnes nouvelles, la marque se félicite aussi de ses performances en Turquie, au Maroc (+40 %), en Tunisie (+101 %), en Argentine et en Colombie (+77 %). L'Inde aussi est bien orientée, avec +107 %, mais les volumes restent très mesurés avec 5 000 ventes en six mois.

"Ces résultats récompensent l’engagement de nos équipes et de notre réseau. Et ils nous donnent envie d’aller plus loin, avec une deuxième partie d’année qui marquera une nouvelle étape de notre offensive", promet Xavier Chardon.