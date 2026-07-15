Opel relève la tête au premier semestre 2026

Faut-il voir les premiers effets du repositionnement d'Opel ? La marque a ainsi vendu 313 000 véhicules dans le monde durant le premier semestre 2026.

Une croissance qui doit logiquement beaucoup à l'Europe, puisqu'Opel y a écoulé 231 000 VP, soit 11,8 % de mieux qu'il y a un an. La marque allemande a donc amené son écot à la croissance de Stellantis.

"Au cours du premier semestre, nous avons poursuivi notre croissance malgré un contexte de marché exigeant. Grâce à une gamme de véhicules attractive, à une stratégie d'électrification cohérente et à une forte présence sur nos marchés clés, nous continuons à gagner des parts de marché", a commenté Florian Huettl, directeur général d'Opel et Vauxhall.

La Corsa demeure un modèle essentiel. "Au Royaume-Uni, la Vauxhall Corsa conserve sa position de leader sur le segment des citadines (B-Hatch), avec une part de marché supérieure à 13 %" explique le constructeur.

"En Allemagne, l'Opel Corsa reste largement en tête du segment des petites voitures. Avec une part de segment de 17,2 %, elle renforce encore son leadership en gagnant 1,1 point par rapport à l'année précédente" ajoute encore Opel.

Aux côtés de la citadine, les SUV sont un autre vecteur de croissance. En effet, les Frontera, Mokka et Grandland portent la marque avec une croissance de 37 %.

"Les excellents résultats de notre nouvelle gamme de SUV ainsi que le succès durable de la Corsa sont particulièrement encourageants. Ils nous permettent d'aborder le second semestre avec confiance", a conclu Florian Huettl.

Opel France recule sur l'électrique

En France, la trajectoire est quasi identique. En effet, la marque affiche une croissance semestrielle de 11,9 %, avec 19 177 immatriculations VP. Comme au niveau européen, la Corsa domine (8 494) devant les Frontera (3 900), Mokka (3 826) et Grandland (1 679).

La part des ventes électriques atteint seulement 15,1 %, avec 2 890 modèles VP à batterie. Une contre-performance, car Opel baisse de 2,5 % sur ce marché alors qu'elle progresse de 63 % au global.

Autre point négatif, le VUL. Les utilitaires Opel sont dans le rouge avec un volume en chute de 18,6 %, à 3 337 immatriculations.