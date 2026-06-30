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Constructeurs

Jean-Philippe Imparato et Stellantis, c'est fini

Publié le 30 juin 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Après 36 ans dans le groupe PSA, devenu Stellantis, Jean-Philippe Imparato quitte le constructeur. Il est remplacé par Luca Napolitano à la tête de Stellantis & You et par Santo Ficili chez Maserati.
Jean-Philippe Imparato départ Stellantis
Jean-Philippe Imparato va quitter le groupe Stellantis. ©Stellantis

Antonio Filosa et Emanuele Cappellano continuent de façonner l'organigramme de Stellantis Europe. Dernier mouvement en date : le départ de Jean-Philippe Imparato.

 

"Après une carrière remarquable de 36 ans au sein de l’entreprise, Jean-Philippe Imparato quittera Stellantis pour ouvrir un nouveau chapitre de sa vie", indique le communiqué de Stellantis.

 

Antonio Filosa place des hommes issus de FCA aux postes clés de Stellantis

 

En effet, le 1er juillet 2026, le Français sera remplacé à la tête de Stellantis & You par Luca Napolitano.

 

Du côté de Maserati, c'est Santo Ficili qui récupère le poste de directeur général en plus de celui d'Alfa Romeo.

 

Confirmé en avril et finalement remplacé en octobre 2025

 

"Je tiens à adresser mes sincères remerciements à Jean-Philippe pour sa contribution exceptionnelle à notre entreprise, au sein de laquelle il a passé toute sa vie professionnelle. Jean-Philippe a été un véritable exemple de la manière d’allier passion et business, inspirant les équipes par son engagement quotidien et sa connaissance approfondie de l’industrie automobile" a indiqué Emanuele Cappellano, le directeur de Stellantis Europe élargie.

 

Homme de base de l'équipe de Carlos Tavares, Jean-Philippe Imparato n'aura pas tenu longtemps dans le nouveau Stellantis qui a pris l'accent italien. Pourtant il avait été confirmé en avril 2025 lorsque Antonio Filosa avait dévoilé son équipe, avant d'être remplacé par Emanuele Cappellano en octobre 2025 à la tête de l'Europe élargie.  

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