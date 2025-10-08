Stellantis : Emanuele Cappellano dirigera l'Europe à la place de Jean-Philippe Imparato

Publié le 8 octobre 2025 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

Une nouvelle série de nominations au sein de l’équipe dirigeante de Stellantis profite à Emanuele Cappellano, qui devient responsable de l’Europe élargie et des marques européennes. Il succède à Jean-Philippe Imparato, qui se consacrera désormais à Maserati et Stellantis & You.

Emanuele Cappellano remplace Jean-Philippe Imparato à la tête de Stellantis Europe. ©Stellantis

Antonio Filosa procède à une nouvelle répartition des rôles au sein de son équipe dirigeante. Le directeur général de Stellantis, successeur de Carlos Tavares, avait déjà été à l’initiative d’une vague de nominations en juin dernier lors de sa prise de fonctions. Cette seconde revue d’effectifs profite avant tout à Emanuele Cappellano. Jusque-là responsable de la région Amérique du Sud et de Pro One, il devient responsable de la région Europe élargie et des marques européennes, en plus de son rôle actuel à la tête de la division VU. Il succède à Jean-Philippe Imparato qui devient patron de Maserati et de Stellantis & You, sous la responsabilité d’Emanuele Cappellano. Prendre les commandes de la marque de luxe du groupe représente un défi de taille pour celui qui fut, quelques années en arrière, chargé de relancer une autre marque italienne de Stellantis : Alfa Romeo. Arnaud Deboeuf quitte le groupe Pour remplacer Emanuele Cappellano à la tête de l’Amérique du Sud, Antonio Filosa fait monter en grade Herlander Zola, jusque-là responsable des opérations commerciales au Brésil et des véhicules utilitaires légers pour l’Amérique du Sud. Grégoire Olivier, actuellement responsable de la stratégie en Chine, est quant à lui nommé responsable de la région China and Asia-Pacific et devient à ce titre membre de la "Stellantis leadership team" (SLT). Samir Cherfan conserve pour sa part la responsabilité de la région Middle East & Africa et de la micromobilité. Signalons également que Ralph Gilles rejoint lui aussi la SLT comme responsable mondial du design. Stellantis annonce enfin que Francesco Ciancia rejoindra Stellantis en provenance de Mercedes-Benz en tant que responsable mondial de manufacturing, le 1er novembre 2025. Il remplacera Arnaud Deboeuf qui quitte l’entreprise. Au même titre d’ailleurs que Philippe de Rovira, ancien responsable de la région Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, qui a rejoint Ayvens dans le courant de l’été.

