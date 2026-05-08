Stellantis ouvre la porte de ses usines espagnoles à Leapmotor

Stellantis franchit une nouvelle étape dans son rapprochement avec Leapmotor. Le groupe automobile a annoncé, vendredi 8 mai 2026, étudier un élargissement majeur de son partenariat avec le constructeur chinois. Le constructeur envisage la production de modèles Leapmotor dans deux usines espagnoles du groupe… et même le transfert du site de Madrid à leur coentreprise commune.

Le SUV B10 dans l'usine de Saragosse

Selon le projet annoncé, Leapmotor produirait dès 2026 son SUV électrique B10 dans l'usine de Saragosse. Mais surtout, Stellantis prévoit d’y assembler à partir de 2028 un nouveau SUV électrique Opel développé avec l’appui technologique du partenaire chinois. Stellantis explique que ce futur modèle Opel intégrerait des composants issus de l’écosystème Leapmotor "hautement compétitifs", afin de rendre le véhicule "plus accessible pour les clients européens".

Concrètement, cela signifie que Stellantis va développer les achats conjoints avec Leapmotor en piochant dans l'écosystème de fournisseurs chinois, pour augmenter sa compétitivité et baisser les prix de la marque Opel.

La production de ses deux modèles, Opel et Leapmotor, viendrait compléter celle déjà effective des modèles Peugeot 208 et Lancia Ypsilon.

L'usine de Madrid vendue à Leapmotor ?

C'est la seconde partie de l'annonce faite par Stellantis. A Villaverde, près de Madrid, le constructeur produit actuellement la Citroën C4, mais le groupe évoque explicitement "l’arrêt programmé" de ce modèle sur le site espagnol. Une formule qui souligne la fragilité industrielle de l’usine.

Pour préserver l’activité, Stellantis envisage désormais d’y attribuer un futur modèle Leapmotor à partir de 2028. Plus encore, le constructeur étudie "un transfert éventuel de la propriété de l’usine" vers la filiale espagnole de Leapmotor International (LPMI), la coentreprise créée entre les deux groupes et détenue à 51 % par Stellantis et 49 % par Leapmotor.

L’opération constituerait une première en Europe : un constructeur chinois exploiterait directement une usine historique d’un grand groupe européen. Les véhicules produits à Villaverde seraient ainsi à destination des marchés européens, au Moyen-Orient et en Afrique.

Une réponse aux droits de douane européens

Le communiqué de presse se veut prudent en employant le conditionnel. Mais peu de doute quant à l'issue des résultats. Pour la première fois, un constructeur chinois pourrait prendre le contrôle opérationnel d’un site appartenant à un constructeur européen. Cette annonce marque un tournant stratégique historique pour l’industrie automobile en Europe.

Cette stratégie répond aussi au nouveau contexte commercial européen. Depuis l’instauration des droits de douanes européens sur les véhicules électriques chinois, plusieurs acteurs chinois cherchent des solutions de production locale afin de contourner les droits de douane et le futur Industrial Accelerator Act en cours de préparation à Bruxelles.

Le projet madrilène s’inscrit clairement dans cette logique. Stellantis précise que les futurs véhicules produits sur place respecteraient les exigences du Made in Europe, grâce à l’intégration de composants locaux.

Plusieurs groupes explorent actuellement des scénarios comparables. Volkswagen étudie différentes pistes industrielles avec des partenaires chinois en Allemagne, tandis que Ford cherche une solution pour certains sites européens en sous-charge. Mais Stellantis apparaît aujourd’hui comme le groupe le plus avancé dans cette logique d’intégration.