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Constructeurs

Stellantis revient dans le vert au premier trimestre 2026

Publié le 30 avril 2026

Par Christophe Jaussaud
3 min de lecture
Après une année noire en 2025, Stellantis, encore convalescent, retrouve des couleurs en 2026. Durant le premier trimestre, le constructeur a dégagé un résultat net de 377 millions d'euros et une marge opérationnelle de 2,5 %. Son chiffre d'affaires a augmenté de 6 %, à 38,1 milliards d'euros.
stellantis résultats premier trimestre 2026
Au premier trimestre 2026, les ventes de Ram aux États-Unis ont augmenté de 20 %. ©Stellantis

"Les trois premiers mois de 2026 reflètent les premiers résultats des actions engagées pour ramener Stellantis sur une trajectoire de croissance durable et rentable", a indiqué le PDG de Stellantis, Antonio Filosa, dans un communiqué.

 

En effet, après un bilan 2025 plombé par des charges exceptionnelles et une perte de 25,4 milliards d'euros, Stellantis repasse dans le vert au premier trimestre 2026 avec un bénéfice net de 377 millions d'euros. Un an plus tôt, le bilan montrait une perte de 387 millions.

 

2025 : l’année noire de Stellantis qui enregistre une perte historique dans l'automobile

 

Le chiffre d'affaires a atteint 38,1 milliards d'euros, en hausse de 6 %, indique le groupe qui précise avoir "comblé les lacunes d'exécution" et "confirme ses perspectives financières pour 2026".

 

Le constructeur annonce également un résultat opérationnel courant de 960 millions d'euros, soit une marge de 2,5 %.

 

 

Par région, les ventes ont augmenté de 6 % en volume en Amérique du Nord dont +4 % aux États-Unis, malgré un marché américain en baisse de 6 %. Le chiffre d'affaires net dans la région a progressé de 11 %, à 16,1 milliards d'euros pour un résultat opérationnel de 263 millions.

 

Le groupe a réalisé une part de marché de 7,9 % en Amérique du Nord tirée par sa marque Ram, dont les ventes aux États-Unis ont augmenté de 20 %.

 

En Europe élargie (UE, Norvège, Royaume-Uni, Suisse), sur un marché en légère hausse, ses ventes ont augmenté de 5 % en volume et, en incluant le groupe chinois Leapmotor, dont il distribue les modèles à l'international, la progression est de 8 %, tirée par l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne. Sa part de marché a atteint 17,5 % et en incluant Leapmotor 18,1%.

 

Après 2028, l'usine Stellantis de Poissy ne fabriquera plus de voitures

 

En revanche, le chiffre d'affaires net en Europe élargie ne progresse que de 1 %, à 14,4 milliards, en raison d'une politique de baisse des prix, et le résultat opérationnel n'est que de 8 millions d'euros, pénalisé par des coûts de restructurations.

 

Les ventes sont en hausse de 1 % en Amérique du Sud, stables au Moyen-Orient et en Afrique, mais en baisse de 4 % en Asie-Pacifique, malgré un bond de 71 % en Inde. Le résultat opérationnel est négatif en Asie-Pacifique.

 

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