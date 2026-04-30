Stellantis revient dans le vert au premier trimestre 2026

"Les trois premiers mois de 2026 reflètent les premiers résultats des actions engagées pour ramener Stellantis sur une trajectoire de croissance durable et rentable", a indiqué le PDG de Stellantis, Antonio Filosa, dans un communiqué.

En effet, après un bilan 2025 plombé par des charges exceptionnelles et une perte de 25,4 milliards d'euros, Stellantis repasse dans le vert au premier trimestre 2026 avec un bénéfice net de 377 millions d'euros. Un an plus tôt, le bilan montrait une perte de 387 millions.

Le chiffre d'affaires a atteint 38,1 milliards d'euros, en hausse de 6 %, indique le groupe qui précise avoir "comblé les lacunes d'exécution" et "confirme ses perspectives financières pour 2026".

Le constructeur annonce également un résultat opérationnel courant de 960 millions d'euros, soit une marge de 2,5 %.

Par région, les ventes ont augmenté de 6 % en volume en Amérique du Nord dont +4 % aux États-Unis, malgré un marché américain en baisse de 6 %. Le chiffre d'affaires net dans la région a progressé de 11 %, à 16,1 milliards d'euros pour un résultat opérationnel de 263 millions.

Le groupe a réalisé une part de marché de 7,9 % en Amérique du Nord tirée par sa marque Ram, dont les ventes aux États-Unis ont augmenté de 20 %.

En Europe élargie (UE, Norvège, Royaume-Uni, Suisse), sur un marché en légère hausse, ses ventes ont augmenté de 5 % en volume et, en incluant le groupe chinois Leapmotor, dont il distribue les modèles à l'international, la progression est de 8 %, tirée par l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne. Sa part de marché a atteint 17,5 % et en incluant Leapmotor 18,1%.

En revanche, le chiffre d'affaires net en Europe élargie ne progresse que de 1 %, à 14,4 milliards, en raison d'une politique de baisse des prix, et le résultat opérationnel n'est que de 8 millions d'euros, pénalisé par des coûts de restructurations.

Les ventes sont en hausse de 1 % en Amérique du Sud, stables au Moyen-Orient et en Afrique, mais en baisse de 4 % en Asie-Pacifique, malgré un bond de 71 % en Inde. Le résultat opérationnel est négatif en Asie-Pacifique.