Mercedes-Benz mal orienté au premier trimestre 2026

A l'image de l'année 2025, Mercedes-Benz débute l'exercice 2026 avec des indicateurs financiers en baisse.

Le constructeur allemand a notamment vu son chiffre d'affaires reculé de 4,9 %, 31,6 milliards d'euros. Son résultat net est lui en repli de 17,2 %, à 1,43 milliard.

La marge opérationnelle de la division voitures particulières au premier trimestre est loin d'être brillante à 4,1 %, contre 7,3 % un an plus tôt.

Pour l'ensemble de l'année, Mercedes-Benz vise une fourchette historiquement basse comprise entre 3 et 5 %.

Pour autant Mercedes reste confiant et confirme, pour l'heure, ses prévisions annuelles pour 2026 avec "un chiffre d'affaires équivalent à celui de l'année précédente et un EBIT nettement supérieur".

Le constructeur a toutefois précisé qu'il continuait "à surveiller de près la situation géopolitique, incluant le conflit au Moyen-Orient et son impact potentiel sur le moral des consommateurs".

Plus de 40 nouveautés d'ici fin 2027

Les livraisons trimestrielles de véhicules ont plongé de 27 % en Chine, à 111 600 unités. Une chute que Mercedes attribue, au-delà de la pression sur les prix exercée par les groupes locaux, au "retrait programmé de plusieurs modèles en amont des renouvellements de gamme à venir, notamment dans le segment d'entrée de gamme".

Pour renouer avec la croissance, Mercedes-Benz revendique "le plan de lancement le plus ambitieux jamais conçu" par le groupe, avec "plus de 40 nouveaux modèles entre 2025 et 2027".

Si la Chine a pénalisé Mercedes-Benz sur ce premier trimestre de l'année, les États-Unis et l'Europe ont tiré la marque à l'étoile avec des croissances respectives de 20 % et 7 %.

Les ventes de véhicules électriques ont également fortement progressé en Europe (+34 %). Plus largement, les véhicules électrifiés représentent 41 % des ventes européennes et 19 % au global.