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Constructeurs

Mercedes-Benz mal orienté au premier trimestre 2026

Publié le 29 avril 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Malgré la bonne tenue des marchés américain et européen, qui n'ont pu compenser la faiblesse de la Chine, le bilan de Mercedes-Benz pour ce premier trimestre 2026 est mal orienté. Le chiffre d'affaires, le résultat net et la marge opérationnelle sont en baisse significative.
Au premier trimestre 2026, les ventes de Mercedes-Benz en Chine ont plongé de 27 %, à 111 600 unités. ©Mercedes-Benz

A l'image de l'année 2025, Mercedes-Benz débute l'exercice 2026 avec des indicateurs financiers en baisse.

 

Le constructeur allemand a notamment vu son chiffre d'affaires reculé de 4,9 %, 31,6 milliards d'euros. Son résultat net est lui en repli de 17,2 %, à 1,43 milliard.

 

La marge opérationnelle de la division voitures particulières au premier trimestre est loin d'être brillante à 4,1 %, contre 7,3 % un an plus tôt.

 

Pour l'ensemble de l'année, Mercedes-Benz vise une fourchette historiquement basse comprise entre 3 et 5 %.

 

 

Pour autant Mercedes reste confiant et confirme, pour l'heure, ses prévisions annuelles pour 2026 avec "un chiffre d'affaires équivalent à celui de l'année précédente et un EBIT nettement supérieur".

 

Le constructeur a toutefois précisé qu'il continuait "à surveiller de près la situation géopolitique, incluant le conflit au Moyen-Orient et son impact potentiel sur le moral des consommateurs".

 

Plus de 40 nouveautés d'ici fin 2027

 

Les livraisons trimestrielles de véhicules ont plongé de 27 % en Chine, à 111 600 unités. Une chute que Mercedes attribue, au-delà de la pression sur les prix exercée par les groupes locaux, au "retrait programmé de plusieurs modèles en amont des renouvellements de gamme à venir, notamment dans le segment d'entrée de gamme".

 

Pour renouer avec la croissance, Mercedes-Benz revendique "le plan de lancement le plus ambitieux jamais conçu" par le groupe, avec "plus de 40 nouveaux modèles entre 2025 et 2027".

 

Pierre-Emmanuel Chartier, Mercedes-Benz France : "Nous arrivons en 2026 avec 17 nouveautés produits"

 

Si la Chine a pénalisé Mercedes-Benz sur ce premier trimestre de l'année, les États-Unis et l'Europe ont tiré la marque à l'étoile avec des croissances respectives de 20 % et 7 %.

 

Les ventes de véhicules électriques ont également fortement progressé en Europe (+34 %). Plus largement, les véhicules électrifiés représentent 41 % des ventes européennes et 19 % au global.

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