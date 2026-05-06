Ferrari débute bien l'année 2026

Ferrari a limité la casse au premier trimestre 2026 et a même fait mieux que les attentes des analystes.

"Le total des livraisons n'a pas été affecté par la recrudescence des hostilités au Moyen-Orient, Ferrari ayant tiré parti de la flexibilité de son allocation géographique en anticipant certaines livraisons vers d'autres régions", a indiqué le constructeur dans un communiqué.

Sur la période, Ferrari a vu son bénéfice stagner, à 413 millions d'euros, alors que son chiffre d'affaires a augmenté de 3 %, pour atteindre 1,85 milliard d'euros, même si les livraisons ont reculé de 4,4 %.

Des livraisons par avion

L'impact de la crise au Moyen-Orient a été limité. La marque a gardé ses concessions ouvertes dans la région et organisé plus de 500 essais au cours des deux derniers mois, a précisé le patron de Ferrari Benedetto Vigna lors d'une conférence pour les analystes.

Alors que la guerre bloque le détroit d'Hormuz, le nombre de voitures livrées au Moyen-Orient est resté "stable", grâce au "soutien de partenaires logistiques", a souligné Benedetto Vigna.

La marque s'était notamment réservée la possibilité d'envoyer des modèles par avion, avait indiqué son directeur au Moyen-Orient.

Un carnet de commandes plein jusqu'à fin 2027

Par ailleurs, alors que plusieurs nouveaux modèles Ferrari arrivent sur le marché dans l'année, les livraisons ont été "volontairement calibrées pour être légèrement inférieures à celles de l'année précédente", à 3 436 unités sur le premier trimestre, a indiqué la marque de Maranello.

"Notre mix enrichi et la demande soutenue pour les personnalisations ont contribué aux solides résultats que nous présentons aujourd'hui. Avec ces résultats et un carnet de commandes qui s'étend désormais jusqu'à la fin de 2027, nous confirmons nos objectifs 2026", a déclaré Benedetto Vigna.

La première Ferrari électrique dévoilée le 25 mai 2026

"Les solides résultats d'aujourd'hui illustrent une fois de plus le caractère unique de notre modèle économique", a souligné le directeur financier de la marque, Antonio Picca Piccon. "Malgré les défis persistants posés par la situation mondiale, nous continuons de regarder vers l'avenir avec une confiance totale".

La marque doit présenter le 25 mai 2026 à Rome (Italie) son premier modèle électrique, la Ferrari Luce, à des clients triés sur le volet. (avec AFP)