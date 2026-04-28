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Constructeurs

BYD voit son bénéfice net divisé par deux au premier trimestre 2026

Publié le 28 avril 2026

Par Robin Schmidt
2 min de lecture
Le constructeur chinois a vu son bénéfice net chuter de 55 % au premier trimestre 2026, à seulement 510 millions d’euros. Malgré son essor à l'international, BYD subit la concurrence acharnée dans son pays, qui pèse sur sa rentabilité.
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La guerre féroce des prix en Chine pèse lourdement sur la rentabilité de BYD. ©AdobeStock-Jan

Premier constructeur mondial de véhicules électriques, le chinois BYD a enregistré une chute de son bénéfice net de 55 % au premier trimestre 2026, à seulement 510 millions d’euros. Son chiffre d'affaires sur les trois premiers mois de l’année est également en baisse de 11,8 % sur un an, atteignant 18,79 milliards d'euros.

 

Stella Li : la "dame de faire" de BYD

 

Malgré une progression fulgurante à l'international, BYD subit en Chine une concurrence acharnée qui pèse sur ses comptes. Des dizaines de marques locales se disputent en effet le marché chinois à coup de technologies, d'innovations, mais aussi de ristournes.

 

Cette guerre des prix a rogné les bénéfices du groupe. Pour mémoire, BYD avait annoncé, en mars 2026, un bénéfice net annuel en baisse de 19 % en 2025, à 4,07 milliards d'euros.

 

BYD a vu son bénéfice chuter en 2025 malgré des ventes record

 

Mais si les résultats financiers du constructeur chinois fléchissent, ses ventes continuent de progresser en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient ou encore en Europe. En mars 2026, BYD a ainsi doublé ses ventes dans l'Union européenne en l'espace d'un an. Un résultat obtenu en dépit des droits de douane de l'UE sur les voitures électriques fabriquées en Chine.

 

À l'échelle mondiale, BYD a d’ailleurs dépassé Tesla en devenant le premier constructeur mondial de voitures électriques. En 2025, le groupe chinois a en effet vendu 2,26 millions d'unités, contre 1,64 million pour l'entreprise américaine. (Avec AFP)

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