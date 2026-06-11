BYD frappe fort avec la Dolphin G DM-i, première citadine hybride rechargeable d’Europe

Avec la Dolphin G DM-i, BYD ouvre l’ère des citadines hybrides rechargeables en Europe. Sur le papier, la recette a tout pour séduire : jusqu’à 105 km d’autonomie électrique, un riche niveau d’équipement et des tarifs attractifs débutant à 23 990 euros.

Très prometteuse, la BYD Dolphin G DM-i voit sa gamme débuter à un tarif ultracompétitif de 23 990 euros. ©BYD

BYD, qui aspire à devenir le premier constructeur mondial, vient de créer un nouveau segment en Europe : celui des citadines hybrides rechargeables. La marque chinoise a en effet présenté la Dolphin G DM-i, sa première voiture développée spécifiquement pour les marchés hors de Chine.

Très prometteuse et richement dotée, cette proposition unique pourrait donc venir relancer l’attrait pour les modèles PHEV, en perte de vitesse sur le marché français. D’autant que la BYD Dolphin G DM-i se positionne sur le très convoité segment B, tout en évoluant, à ce stade, sans concurrence directe.

Habitabilité et équipements au rendez-vous

Première berline compacte de BYD, la Dolphin G DM-i affiche des dimensions clairement calibrées pour le marché européen, avec ses 4,16 m de long, 1,83 m de large et 1,56 m de haut. Grâce à son empattement de 2,61 m, elle offre malgré tout une habitabilité particulièrement généreuse à ses passagers.

À bord, la Dolphin G DM-i se distingue par un bon niveau d’équipements livré de série : capteurs de stationnement avant et arrière, caméra de recul, ou encore climatisation automatique. On relève aussi la présence sur la planche de bord d’un combiné d'instrumentation numérique de 8,8 pouces ainsi que d’un écran central de 12,8 pouces (ou 10,1 pouces de série) pour l’infodivertissement.

Elle se démarque également par un volume de coffre généreux de 425 l, parmi les meilleurs du segment, incluant un espace de rangement supplémentaire de 45 l dissimulé sous le plancher. Enfin, côté design, rien de révolutionnaire, la Dolphin G DM-i adoptant les dernières évolutions stylistiques de BYD.

Jusqu’à 105 km d’autonomie électrique

En France, l’offre débute avec la finition Active, équipée d’une batterie de 7,42 kWh, lui permettant de réaliser jusqu'à 40 km en mode 100 % électrique et de proposer une autonomie totale combinée de 1 020 km.

Vient ensuite la version Boost qui embarque une batterie de plus grande capacité, portée à 18,3 kWh, lui permettant d'augmenter l'autonomie en mode 100 % électrique jusqu'à 105 km et l'autonomie totale combinée jusqu'à 1 040 km.

La finition Comfort bénéficie quant à elle des mêmes performances mais introduit en plus des équipements habituellement réservés aux véhicules des segments supérieurs. Elle reçoit notamment un affichage tête haute, un toit panoramique ou encore une caméra panoramique à 360 degrés.

Enfin, la finition Sport vient quant à elle chapeauter la gamme, en reprenant l'ensemble des équipements, auxquels s’ajoutent plusieurs éléments de style spécifiques.

Attendue dans les concessions françaises à l’automne 2026, la BYD Dolphin G DM-i est d’ores et déjà disponible à la commande. Le ticket d’entrée est fixé à 23 990 euros en finition Active et grimpe à 29 490 euros en finition Sport. Des tarifs ultracompétitifs compte tenu des prestations proposées.