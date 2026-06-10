Le véhicule électrique reconditionné, le grand oublié de la transition

L’État soutient fortement les véhicules électriques neufs à travers différents bonus et dispositifs fiscaux. Ces mécanismes accélèrent l’adoption de l’électrique et ils ont leur logique. Mais une incohérence majeure persiste : le véhicule électrique reconditionné reste largement oublié des politiques publiques.

Pourtant, le reconditionnement cumule plusieurs vertus essentielles : le véhicule d'occasion réduit le coût d’accès à l’électrique, prolonge la durée de vie des véhicules, limite l’empreinte carbone liée à la fabrication et accélère l’économie circulaire. Surtout, il démocratise une mobilité plus vertueuse.

L’enjeu n’est pas nécessairement de réclamer davantage de subventions publiques pour les véhicules électriques d’occasion. En revanche, il serait cohérent de cesser de les pénaliser fiscalement, notamment sur les avantages en nature.

Mettre fin à l'incohérence

Aujourd’hui, certaines règles favorisent massivement le neuf alors même qu’un véhicule électrique d'occasion permet souvent d’obtenir un excellent bilan environnemental à un coût bien plus accessible, aussi bien pour les entreprises que pour leurs collaborateurs.

Subventionner exclusivement le neuf tout en ignorant des véhicules électriques déjà produits constitue une incohérence à la fois économique et écologique. La mobilité de demain devra être intelligente avant tout. Nous assistons à un basculement historique du marché automobile.

Demain, la voiture thermique existera encore, mais elle deviendra progressivement minoritaire. Comme dans toutes les grandes transformations industrielles, le mouvement est déjà enclenché.

Avoir une approche ancrée dans le réel

Le vrai débat n’est plus de savoir si l’électrique va s’imposer, mais à quelle vitesse cette transformation va redessiner notre rapport à la mobilité. Car tout converge désormais dans la même direction : réglementation européenne, fiscalité, coût de l’énergie, stratégie des constructeurs et évolution des usages.

L'idée consiste désormais à accompagner intelligemment les Français, les entreprises et les territoires dans cette mutation, avec une approche fondée sur l’usage réel, le pouvoir d’achat et l’efficience économique. La mobilité de demain devra être plus propre, certes. Mais elle devra surtout être plus accessible, plus pragmatique et plus cohérente économiquement.

Aujourd’hui, un plein de carburant coûte fréquemment entre 60 et 70 euros sur un véhicule thermique. Recharger un véhicule électrique revient souvent entre 15 et 20 euros pour une autonomie équivalente. Le coût énergétique peut donc être divisé par trois, parfois par quatre. À cela s’ajoutent des frais d’entretien nettement réduits : pas de vidange, pas d’embrayage, moins de pièces mécaniques en mouvement, donc moins d’usure.

Pour un automobiliste parcourant 20 000 kilomètres par an, l’écart devient considérable.