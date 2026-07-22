Le vrai visage des stocks VO : un premier semestre 2026 d'érosion

Après une période relativement calme en mai 2026, les enseignes tricolores ont vu déferler un volume plus conséquent de voitures d'occasion en juin 2026. Selon l'étude mensuelle réalisée par AAA Data, plus de 209 200 entrées en stock ont été comptabilisées sur la période, soit un rebond de 23,8 % par rapport au mois précédent.

La part des voitures issues de contrats de leasing se stabilise. Créditée de 65 000 unités, elle a pesé 31,1 % dans les approvisionnements des distributeurs. À titre de comparaison, la moyenne aura été de 31,7 % tout au long du premier semestre 2026 et de 31,2 % sur le deuxième trimestre isolé.

En juin, la contribution des particuliers aux entrées en stocks a atteint son sommet des huit derniers mois, à 165 100 unités, soit 78,9 % des voitures d'occasion qui ont fait leur apparition sur les parcs (+25,5 % sur un mois). Bien que le total reste faible dans l'absolu (à 5 520 unités, soit une part de 2,6 %), les statistiques révèlent que le nombre de VO issus des VD et des constructeurs a fait une envolée mensuelle de 29,2 %.

Une voiture d'occasion sur quatre (24,9 %) nouvellement entrée en stock en juin 2026 avait entre 8 et 15 ans, selon AAA Data, soit plus de 52 000 unités. Une tranche d'âge qui devance celle des 2-4 ans (44 850 VO, en gain de 25,9 %, pour atteindre 21,4 % de pénétration). Les enseignes ont également repris 43 000 VO de plus de 15 ans, soit 19,6 % de plus que le mois qui avait précédé. À noter tout de même l'afflux d'exemplaires très récents (+53,4 %, à 2 600 unités) enregistré au cours de la période.

Les motorisations thermiques ont continué de représenter quasiment trois quarts des approvisionnements. En effet, les professionnels ont récupéré 78 890 VO diesel (+22,7 % et une pénétration de 37,7 %) et 76 600 voitures VO essence (+24 % et 36,6 % de pénétration). Les hybrides en tout genre ont cumulé 17,6 % de pénétration, dont 7,3 % pour les HEV. Avec 12 685 unités au compteur, les voitures électriques ont gagné 24,1 % sur un mois pour atteindre 6,1 % de pénétration dans l'approvisionnement.

Les VO de 8-15 ans tournent à plein

Tandis que 209 200 voitures arrivaient, 169 300 quittaient les lieux de vente. Les distributeurs ont donc écoulé 15 % de stock de plus que le mois d'avant. La performance du mois de juin se place au-dessus de la moyenne du semestre (164 250 unités sorties par mois).

En termes de tranches d'âge, la dynamique des professionnels a été portée avant tout par les voitures de 1-2 ans, dont la croissance a été de 32,1 %, à 10 652 exemplaires revendus. En volume absolu, le segment des 8-15 a cumulé le plus haut total, à 35 050 unités (+12,2 %).

D'après AAA Data, le rythme de reventes de voitures électriques a baissé entre mai et juin (-0,6 %, sous les 12 400 unités). Il s'agit de la seconde baisse consécutive depuis le point haut d'avril, qui s'était établi à 15 415 exemplaires sortis.

En revanche, des débouchés ont été trouvés pour bien plus de voitures diesel (+12,4 %, à 55 100 unités) et essence (+15,6 %, à 62 115 unités). Approchant d'une part de 10 % à la faveur d'une croissance mensuelle de 24,5 % des volumes, les voitures hybrides d'occasion ont atteint 15 835 unités.

68 300 voitures de moins qu'en janvier

Au fil des mois, les données partagées par AAA Data montrent une érosion constante du stock des professionnels. En se fondant sur les déclarations d'achat, les points de vente cumulaient à un peu plus de 1,102 million de voitures d'occasion à fin juin, soit une contraction de 0,2 % par rapport à mai et pratiquement 68 300 voitures d'occasion de moins qu'au moment du pic de janvier dernier.

Le premier semestre s'est ainsi soldé avec 41,1 % de voitures diesel en réserve (à 453 300 unités) et 36,4 % d'exemplaires essence (400 700 unités). En considérant les HEV, les MHEV et les PHEV, l'offre de voitures hybrides d'occasion représente alors 16,6 %. Mais il y avait, à fin juin, moins de PHEV (40 300 unités) que de voitures électriques dans le choix proposé aux consommateurs (47 560 unités).