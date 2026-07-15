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Distribution

La rotation des voitures d'occasion a repris de la vitesse en juin 2026

Publié le 15 juillet 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
Le stock de voitures d'occasion de moins de sept ans est resté stable entre mai et juin 2026, d'après les données du baromètre mensuel d'Autobiz. Dans ce contexte, l'éditeur de solutions d'analyse de marché automobile constate que la rotation des parcs a accéléré.
autobiz etude occasion
Autobiz note une amélioration de la rotation de stocks de voitures d'occasion en juin 2026. ©JA

Les voitures d'occasion ont tourné un peu plus vite en juin 2026. Malgré la dynamique de marché automobile négative, Autobiz a constaté, dans son étude mensuelle des stocks d'exemplaires de moins de sept ans, une amélioration sensible par rapport aux mois précédents et à l'année dernière.

 

Les professionnels ont retrouvé une liquidité estimée à 2,1 mois. Un niveau meilleur qu'au cours des deux précédents exercices. Autobiz avait évalué la rotation à 2,4 mois l'an passé et à 2,2 mois en 2024. Une dernière valeur qui s'appliquait aussi à mai 2026. Cela demeure cependant encore un peu au-dessus des cadences de mars et avril de cette année.

 

En matière de rotation, les deux marques qui ont le vent en poupe sur le plan commercial réalisent de belles performances. Les voitures d'occasion siglées Dacia attendent 63 jours et celles de Toyota restent en parc en moyenne 64 jours. Plus récentes et donc plus rares, les BYD repartent en 59 jours. La marque chinoise commence à prendre ses aises sur ce podium.

 

Une offre dans les standards

 

Cette observation se fait dans un contexte de stabilisation des volumes de stock. Comme en mai dernier, les distributeurs ont terminé le mois de juin avec 440 000 voitures d'occasion dans les réserves.

 

Par rapport aux chiffres du premier semestre, le marché français reste dans ses standards. Exception faite du mois de mars et de son pic à 457 000, l'offre de voitures d'occasion en points de vente a oscillé autour des 440 000 unités depuis février. Ce qui s'avère un peu au-dessus des comptes de l'an passé.

 

Voitures d'occasion : les électriques dépassent les thermiques sur la vitesse de rotation

 

Au cours des cinq derniers mois, l'écart moyen pondéré constaté entre les nouveaux prix affichés et la valeur de marché pour ces mêmes voitures d'occasion s'établit à -179 euros. Lors du relevé précédent, en mai dernier, ce montant était encore de -201 euros. "Les prix affichés se rapprochent progressivement de la cote Autobiz, signe d'un marché qui gagne en cohérence", peut-on lire dans la note de synthèse.

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