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Le marché de l'occasion espagnol achève son premier semestre 2026 dans le vert

Publié le 13 juillet 2026

Par Gredy Raffin
3 min de lecture
Avec un ajout de près de 186 800 transactions au compteur en juin 2026 (+6,5 % par rapport à 2025), le marché espagnol des voitures d'occasion a confirmé la bonne tendance des ventes. Le premier semestre s'est terminé sur un total de 1,1 million d'échanges, en légère progression.
marché VO espagne juin 2026
Avec 1,091 million de VO écoulés au premier semestre 2026, le marché espagnol des voitures d'occasion progresse de 1,9 %. ©AdobeStock_Alvaro

Les immatriculations de voitures neuves grimpent en Espagne et le marché des voitures d'occasion n'a pas à rougir de sa performance. Selon les données publiées par les associations professionnelles, les reventes ont fait un bond de 6,5 % en juin 2026, atteignant 186 775 transactions.

 

Une belle manière de sécuriser une croissance semestrielle du secteur. En effet, le cumul au terme des six premiers mois a été porté à 1 091 218 transactions, soit un gain de 1,9 % comparativement à l'exercice 2025. Rapporté au nombre de VN livrés, le marché espagnol affiche un ratio de 1,7 VO pour 1 VN (1,5 pour 1 en juin).

 

Les importations vont bon train

 

Lors du dernier mois écoulé, tous les canaux ont fait mieux que l'an passé. Les négociations entre particuliers ont débouché sur 120 968 transactions, soit "seulement" 4,2 % de croissance. Le marché des voitures d'occasion a été tiré vers le haut par les leasers (+11,5 %, à 11 244 VO), les importations (+8,9 %, à 12 822 VO) et surtout les loueurs courte durée (+21 %, à 15 468 VO).

 

Le marché automobile espagnol a retrouvé sa vitesse de croisière

 

Sur six mois, le canal des entreprises plonge de 8 %, à tout juste plus de 150 700 VO. Tous les autres font mieux – voire bien mieux – que la moyenne. Les échanges en CtoC gagnent 2,2 %, à 709 150 unités. Idem pour les loueurs courte durée (à 83 500 VO). Les loueurs (+15,5 %, à 74 600 VO) et les importations (+10,7 %, à 73 200 VO) ont affolé les compteurs.

 

Envolée des VO très récents

 

En Espagne, le segment des occasions âgées de 5-8 ans souffre. Bien qu'il ait repris 1,8 % en juin (18 650 VO), il dégringole de 9,8 % depuis le coup d'envoi de l'année 2026, à 109 260 VO.

 

Autour, tous les segments bouclent le semestre dans le vert. Il aura fallu attendre la performance du mois de juin (+17,1 %, à 23 900 VO) pour que celui du 3-5 ans bascule globalement du côté de la croissance (+0,6 %, à 126 360 VO).

 

Tribune : les crises ne créent pas les faiblesses des concessionnaires, elles les révèlent

 

Depuis le début de l'année, les Espagnols ont été friands de voitures très récentes. L'offre ayant été – parfois artificiellement – densifiée, ils ont pu acquérir 78 750 VO de moins d'un an, soit 15,7 % de plus que l'an passé. L'essentiel du marché reste sur les voitures très âgées, dont les 450 700 remises à la route correspondent à une croissance de 2,2 % par rapport à 2025.

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