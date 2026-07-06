Le marché automobile espagnol a retrouvé sa vitesse de croisière

Tout sourit au marché des voitures neuves espagnol. Selon les associations professionnelles, le mois de juin 2026 s'est achevé sur un total de 128 426 immatriculations, soit une croissance de 7,8 % par rapport à l'an passé.

Surtout, le pays enchaîne un quatrième mois consécutif à plus de 100 000 livraisons. Le mois de juin a été la deuxième période la plus prolifique depuis le début de l'exercice.

Il est venu ponctuer un semestre de très bonne facture. En effet, au cours des six premiers mois de 2026, un cumul de 647 711 mises à la route a été comptabilisé par les associations de distributeurs. En comparaison avec l'an passé, l'Espagne voit son marché VN faire un bond de 6,2 %.

Des chiffres d'autant plus satisfaisants pour le secteur qu'ils rappellent la tendance d'avant-Covid. L'Espagne est revenue à des rythmes de vente similaires à ceux de l'année 2019. "Il s'agit du meilleur mois de juin depuis 2019, porté par le bon comportement des véhicules électrifiés et des hybrides non rechargeables", souligne-t-on d'ailleurs à la Ganvam, l'association des distributeurs automobiles.

+7,4 % pour le canal des particuliers à mi-parcours

Il est vrai que le secteur a su mobiliser la demande. La plus forte progression, en juin, a été observée auprès des particuliers, avec +11,5 %, à 54 481 unités. De leur côté, les loueurs ont progressé de 9,8 % au cours du mois, atteignant 30 844 ventes, une hausse liée aux besoins d'approvisionnement pour la campagne estivale. Enfin, avec une augmentation de 2,1 %, les entreprises ont enregistré 43 101 immatriculations au cours du mois.

Nous devrions largement dépasser 1,2 million d'immatriculations au cours de cet exercice Raúl Morales, porte-parole principal de Faconauto

À la clôture semestrielle, le canal des particuliers prend 7,4 %, à plus de 275 900 unités. En parallèle, les ventes aux loueurs ont gagné 6,7 %, à 165 455 unités, et celles aux entreprises ont grimpé de 4,2 %, à près de 206 340 unités.

"Si rien ne change, nous devrions largement dépasser 1,2 million d'immatriculations au cours de cet exercice et nous rapprocher même des 1,25 million de ventes", s'est exprimé Raúl Morales, porte-parole principal de Faconauto.

Des voitures électrifiées en nette progression

Le marché est en grande partie stimulé par les véhicules à batterie (VE, REEV et PHEV) qui atteignent 23,2 % de part des ventes totales en juin, pour 21,9 % tout au long du premier semestre.

Plus en détail, les ventes ont augmenté de 20,2 %, atteignant 29 791 unités en juin 2026. Depuis le début de l'année, pas loin de 141 150 livraisons ont été effectuées, soit une progression de 37,9 % par rapport à la première moitié d'exercice 2025.

Notons qu'à fin juin, Toyota (55 200 VN) a distancé Volkswagen (40 900 VN) et Seat (38 600 VN). Renault prend la quatrième place avec 38 540 VN. Quand on regarde les modèles, la Dacia Sandero paraît indétrônable (18 540 VN) même pour les Seat Ibiza (15 800 VN) et Toyota Corolla (13 780 VN). La Peugeot 208 est quatrième avec 12 950 livraisons.