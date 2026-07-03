VO électrifiées : le classement des meilleures ventes est bouleversé en juin 2026

Coup de tonnerre dans la chaleur caniculaire du mois de juin 2026. Pour la première fois depuis une très longue période, la Renault Zoe n'a pas fini en tête des ventes de voitures électriques sur le marché des véhicules d'occasion. Selon les statistiques de AAA Data, la citadine au losange (1 666 VO ; -5 %) a été devancée par la Peugeot 208 (1 785 VO ; +54,1 %), quand tous les canaux sont considérés.

Sur la période, la Renault Zoe est la seule référence du top 10 des modèles les plus prisés à avoir connu un repli annuel. Troisième du segment, la Tesla Model 3 a progressé de 48,3 %, à 1 409 unités. Il faut surtout souligner la performance de la Renault Megane dont les reventes ont plus que doublé (1 152 VO ; +234,9 %).

Après six mois d'activité, les 12 270 transactions comptabilisées assurent toujours la première place à la Renault Zoe, qui a encore gagné 10,9 % d'une année à l'autre. Cependant, en croissance de 47,9 %, la Peugeot 208 comble l'écart, finissant à 10 155 unités. Un peu plus loin dans le classement, la Dacia Spring (5 679 VO ; +60,2 %) et la Renault Megane (5 394 VO ; +170,1 %) montent en régime.

Pour ce qui est du contexte, soulignons qu'en juin, AAA Data a dénombré 23 222 échanges de voitures électriques d'occasion. Un volume en gain annuel de 72,6 %. Les dix modèles les plus courus ont totalisé 11 372 unités, soit 49 % du marché. À l'échelle du semestre, le marché des VEO a pris 54,2 % pour terminer à 123 112 unités. Là, le top 10 cumule 63 778 unités, pesant 51,8 % des reventes.

La Toyota Yaris sous pression, la Peugeot 3008 se détache

Au rayon des voitures hybrides, la Toyota Yaris garde la tête du classement des HEV, aussi bien au mois de juin (+20,8 %, à 3 149 VO) que sur le semestre complet (+9,4 %, à 17 706 VO). Mais la marque japonaise ne règne plus sur la catégorie comme autrefois. Renault lui oppose une farouche concurrence avec les Clio (+57,6 %, à 14 579 VO sur six mois), Captur (+4,9 %, à 3 686 VO) et Arkana (+6,7 %, à 11 830 VO). Les deux marques se partagent ainsi huit des dix premières places.

Quand il s'agit des PHEV, le marché tourne à l'avantage de Peugeot, dont le 3008 a bouclé un mois de juin 2026 en croissance de 21,6 % par rapport à l'an passé, à 874 unités. Ce qui l'a amené à 5 138 transactions à la fin du semestre (+24,9 %).

D'une manière générale, sur cette première moitié de l'année, le marché se répartit entre des produits de la branche française de Stellantis, dont le Citroën C5 Aircross (+37,5 %, à 3 019 unités), et des productions allemandes, à l'image d'un Mercedes GLC pourtant en perte de vitesse (-20,5 %, à 3 443 unités).

En juin, le top 10 des HEV (20 602 unités) et celui des PHEV (5 067) ont cumulé 25 669 unités, autrement dit 37,4 % des 68 589 échanges de voitures hybrides (+25,7 %). Sur l'ensemble du semestre, le constat est identique : les top 10 des modèles HEV et PHEV cumulent 139 564 transactions, représentant 37,2 % des 375 469 véhicules hybrides d'occasion échangés (+18,4 %).