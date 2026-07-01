Le marché du véhicule d'occasion boucle un premier semestre 2026 historiquement bas

Après un mois de mai loin d'apporter pleine satisfaction, le marché français des voitures d'occasion n'a pas redressé la barre. Selon les données publiées par AAA Data au titre du mois de juin 2026, l'activité sur tous les canaux confondus a baissé de 1,5 % par rapport à l'an passé, revenant à 442 415 transactions.

Cette fois, le calendrier ne peut pas être mis en cause, mais certains distributeurs expliquent que le long épisode caniculaire a dissuadé une partie de la clientèle de se rendre en point de vente, accentuant les problèmes rencontrés par le secteur.

Derrière une marque Renault qui a repris des couleurs (+2,2 %, à 82 697 VO échangés), plusieurs grandes références du marché tricolore ont dévissé. Peugeot a été crédité de moins de 73 100 unités (-5,7 %), Citroën d'à peine plus de 45 800 unités (-5,5 %) et Volkswagen de légèrement plus de 34 200 unités (-3,5 %). Que dire de BMW dont les chiffres plongent de 6 % (20 240 unités) ?

Alors que Toyota (+4 %, 18 274 unités) termine le mois devant Audi (-6,7 %, à 18 217 unités) et que Dacia surperforme (+16,1 %, à plus de 17 100 unités) tout comme Hyundai (+15,1 %, à plus de 7 000 unités), les bonnes surprises proviennent d'ailleurs. En effet, Ford (+2,3 %, à 14 650 unités) et Fiat (+3,4 %, à 10 800 unités) s'illustrent.

Le pire premier semestre hors Covid

Ce mois de juin boucle un trimestre compliqué pour le monde des voitures d'occasion. Au cours de la période, un peu plus de 1,278 million de transactions ont été comptabilisées au total. Par rapport à l'an passé, le volume a chuté de 5,6 %, toujours selon les données de AAA Data. La débâcle d'avril (pour mémoire, -10,8 %) a pesé lourd dans ce bilan.

En prenant du recul, il s'avère être le deuxième trimestre le moins prolifique des dernières années (exercice 2020 mis à part). Jamais, en effet, le marché national n'était passé sous la barre de 1,3 million de transactions à ce moment de l'année. La moyenne depuis 2019 s'établissant à 1,332 million.

De fait, le semestre s'achève avec un score de 2,608 millions de reventes de voitures d'occasion. La France accuse alors un retard de 4 % sur les temps de passage de l'année 2025. Outre le mois d'avril, celui de janvier (-9,6 %) influence bien négativement la tendance. Il n'y aura finalement eu que deux mois dans le vert, à savoir février (+0,1 %) et mars (+2,2 %).

Il faut souligner qu'au terme de ce premier semestre, seules deux marques du top 20 s'inscrivent sur une courbe croissante. Il s'agit d'abord de Dacia dont les reventes progressent de 4,6 %, à plus de 96 500 unités et ensuite de Hyundai qui gagne 4,9 %, à plus de 40 500 unités.

Depuis 2019, le total moyen de reventes de VO sur un premier semestre est estimé à 2,714 millions. En excluant 2020 qui avait été largement marqué par le confinement, cette première moitié d'année 2026 s'avère alors la moins prolifique de l'histoire récente.

Les professionnels du secteur témoignaient de l'inquiétude au cours des semaines écoulées. Les statistiques éditées au terme de juin par AAA Data tendent à légitimer leur sentiment sur la mauvaise tenue du marché. Les premières vagues de buy back et le déclenchement de la prochaine campagne de leasing social viendront également apporter leur lot d'incertitudes.