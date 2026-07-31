Chine : le marché recule mais les exportations explosent

Selon des données fournies par le cabinet Inovev, le marché chinois des voitures particulières a reculé de 23,4 % au premier trimestre 2026 par rapport à la même période l'année dernière. C’est la plus importante chute des ventes de voitures enregistrée en Chine depuis la crise du Covid.

À l'échelle européenne, les chiffres donnent le tournis. Sur cette période, 4 millions de voitures particulières ont été fabriquées et vendues en Chine contre 5,2 millions d'unités, soit une contraction de plus de 1,2 million d'unités. C'est l'équivalent annuel du marché espagnol en seulement trois mois !

Les constructeurs les plus touchés sont BYD qui recule de près de 300 000 unités, ainsi que Changan (-130 000) et FAW (-55 000). En revanche, GAC, qui prévoit d'arriver en France l'année prochaine et qui produit déjà pour le marché européen en Autriche dans l'usine de Magna Steyr, à côté de XPeng, a vu ses ventes progresser de 50 000 unités, tandis qu'en pourcentage, c'est Nio qui est le meilleur élève sur ce premier trimestre. Ses ventes ont en effet doublé pour atteindre un peu moins de 50 000 unités.

Cette baisse concerne aussi la production. Ainsi, le nombre de voitures particulières produites en Chine et vendues dans le monde entier est passé de 6,4 millions unités à 5,9 millions, ce qui représente un recul de 7,6 %.

Exportations en hausse de 63 %

Malgré la baisse de la production, le marché de l'exportation ne s'est jamais aussi bien porté. Sur les trois premiers mois de l'année 2026, 1,9 million de voitures ont été commercialisées hors de Chine contre contre 1,1 million unités, soit une forte progression de 63 %.

"Aujourd’hui, les exportations à partir de la Chine représentent un tiers de la production automobile chinoise. Au rythme actuel, elles pourraient représenter 7 millions d’unités sur l’ensemble de l’année 2026, contre 6 millions en 2025 et 5 millions en 2024", analyse le cabinet Inovev.

"La Chine subit actuellement des pressions déflationnistes importantes ainsi que les conséquences de la guerre au Moyen-Orient (approvisionnement en pétrole) qui pourraient compromettre une vraie relance du marché au second semestre 2026. Si l'on reste sur cette tendance, le volume sur l’ensemble de l’année pourrait être alors le plus médiocre depuis 2020", indique Inovev.

Pour l'instant, les signaux ne sont pas encore au vert. En avril 2026, les ventes sont encore assez faibles ; elle ont en effet baissé de 25,5 %.