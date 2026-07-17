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Le soubresaut de juin 2026 n'a pas sauvé le bilan du VO allemand

Publié le 17 juillet 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
Bien que les statistiques éditées par les autorités fédérales indiquent une croissance de 5,1 % en juin 2026, à pratiquement 548 300 transactions, les reventes de voitures d'occasion ne se portent pas pour le mieux en Allemagne. Au terme du premier semestre, le marché accuse un déclin de 2,4 %.
Allemagne voitures d'occasion
Au terme du premier semestre 2026, les marques allemandes sont en repli sur leur marché d'occasion domestique. ©Stellantis

Il ne faut pas se fier au ronronnement, le marché des voitures d'occasion est à l'arrêt en Allemagne. Un décalage que met en lumière le dernier bilan édité par les autorités fédérales en charge des transports. Selon la KBA, 548 286 transactions ont été comptabilisées en juin 2026, soit 5,1 % de plus que l'an passé.

 

Une très bonne dynamique qui boucle un semestre décevant pour le secteur. En effet, le cumul du marché est retombé à 3 193 845 remises à la route depuis janvier dernier. Par rapport à l'exercice 2025, il s'est alors échangé 2,4 % de voitures d'occasion en moins.

 

Volkswagen plie, Mercedes rompt 

 

Au cours du mois dernier, Seat a retrouvé son public. La marque a fait l'objet de 18 512 transactions, soit 12,7 % de plus que l'an passé. Seules deux autres marques majeures ont profité de telles croissances, sans approcher cette volumétrie. Il y a eu Toyota (+11,6 %, à 13 275 unités) et Mini (+11,9 %, à 6 834 unités).

 

Donnée en repli de 0,3 %, à légèrement plus de 16 300 reventes, Renault a été l'une des marques de premier plan en recul sur le marché allemand des voitures d'occasion, en juin 2026. La situation a été plus compliquée encore pour Jeep (-4 %), faisant passer la gamme américaine sous les 1 850 unités.

 

Le marché espagnol de l'occasion achève son premier semestre 2026 dans le vert

 

À la fin du premier semestre, il faut surtout noter le ralentissement de Volkswagen (-1,7 %, à 657 359 unités) et les dégringolades de Mercedes (-6 %, à 328 750 unités), BMW (-6,1 %, à 255 480 unités) et Renault (-7,5 %, à 97 565 unités).

 

Sur le plan des motorisations, les voitures d'occasion essence et diesel ont été boudées. Elles cumulent à la fin du semestre respectivement 1,767 million (-6 %) et 820 880 (-9,8 %) transactions. Minoritaires en volume, les hybrides ont tout de même gagné 14 %, à près de 404 400 unités, quand les électriques ont pris 71,9 %, à plus de 177 400 unités.

 

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